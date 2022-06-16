Зможуть жити безкоштовно: кому в Польщі продовжать допомогу

Переселенцям з України не загрожує безпритульність / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські переселенці в Польщі не залишаться без даху над головою після припинення допомоги на проживання. Кожен випадок влада сусідньої країни розглядатиме окремо.

Про це повідомив керівник офісу у справах іноземців Ярослав Шайнер під час форуму Caritas Polska, передає inPoland.

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Так, за його словами, українцям не загрожує безпритульність чи соціальна ізоляція після припинення пільги у розмірі 40 злотих для людей, які надають житло та харчування для громадян України на термін до 120 днів.

"Уряд обізнаний в тому, що він робить, і знає, як це робити", – зауважив Шайнер, додавши, що інформація про припинення пільг не означає відсутність подальшої допомоги.

Кожен випадок розглядатимуть окремо, будуть певні винятки, коли виплати продовжуватимуть. Кого саме це стосуватиметься, Шайнер не повідомив. Однак часу до кінця допомоги залишилося небагато, тож найближчим часом очікуємо детальнішу інформацію з цього приводу.

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Ба більше, чиновник заявив, що Польща вже підготувала місця для переселенців, які потребуватимуть підтримки у разі чергового кроку Путіна чи Білорусі.

Зміни для переселенців у Польщі

Для українських переселенців уряди різних держав оголосили про програми допомоги. На четвертому місяці повномасштабної війни до них вносять зміни, і тепер, у Польщі зокрема, на українців чекають нові умови. З 1 липня виплату у 40 злотих (близько 275 грн) на день припинять. Зараз її ще отримують для харчування та ночівлі українців. Реклама Грошову допомогу поки можуть залишити для громадян Польщі, які у себе вдома приймають неповнолітніх осіб, а також вагітних та багатодітних жінок.

Раніше ми писали, що українцям, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торговельної мережі Biedronka для покупок.

Також ми розповідали, скільки коштує купівля квартири в Польщі.