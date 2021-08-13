SkyUp знову відкриває рейси на Занзібар: скільки коштують квитки

SkyUp відкриває з 23 жовтня рейси на Занзібар. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Пресс-служба SkyUp Airlines

З 23 жовтня український лоукостер SkyUp знову почне виконувати рейси до Танзанії на острів Занзібар.

Про це повідомляє прес-служба SkyUp.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень: щосереди і суботи. У 2022 року кількість кількість частот польотів хочуть збільшити до 4-х разів на тиждень.

Вартість квитка з Києва в Занзібар починається від 7 773 грн, а з Занзібару до Києва – від 8 416 грн.

Умови в'їзду в Занзібар

Для відвідування Занзібару українцям необхідна віза. Її можна оформити в аеропорту по прибуттю за 50 доларів з людини.

Не більше ніж за 72 години до перетину кордону необхідно зробити ПЛР-тест і пред'явити негативний результат.

Не більше ніж за 24 години до перетину кордону потрібно заповнити онлайн-форму.

Туризм під час пандемії

В ООН вважають, що ситуація з подорожами в світі починає поліпшуватися. Якщо ще в квітні цього року кількість міжнародних турпоїздок було на 86% менше, ніж в попередньому, в травні цей розрив скоротився до 82%.

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Невелике зростання пов'язане з тим, що деякі країни почали послаблювати обмеження на поїздки.

Які туристичні регіони найбільше постраждали:

Азіатсько-Тихоокеанський регіон – з січня по травень 2021 роки кількість поїздок скоротилася на 95% в порівнянні з тим же періодом 2019 року. Європа – зниження склало 85%. Близький Схід – число прибуттів скоротилося на 83%; Африка – на 81%; Америка – на 72%.

Також ми писали про те, що авіакомпанія SkyUp запускає спеціальні рейси зі Львова в Актау. Це активно розвивається курорт в Казахстані на березі Каспійського моря.

Як повідомляли новини "Сьогодні", SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні. За підсумками минулого місяця авіакомпанія виконала 1920 рейсів.