SkyUp знову відкриває рейси на Занзібар: скільки коштують квитки

SkyUp відкриває з 23 жовтня рейси на Занзібар. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Пресс-служба SkyUp Airlines
З 23 жовтня український лоукостер SkyUp знову почне виконувати рейси до Танзанії на острів Занзібар.
Про це повідомляє прес-служба SkyUp.
Рейси виконуватимуться двічі на тиждень: щосереди і суботи. У 2022 року кількість кількість частот польотів хочуть збільшити до 4-х разів на тиждень.
Вартість квитка з Києва в Занзібар починається від 7 773 грн, а з Занзібару до Києва – від 8 416 грн.
Умови в'їзду в Занзібар
- Для відвідування Занзібару українцям необхідна віза. Її можна оформити в аеропорту по прибуттю за 50 доларів з людини.
- Не більше ніж за 72 години до перетину кордону необхідно зробити ПЛР-тест і пред'явити негативний результат.
- Не більше ніж за 24 години до перетину кордону потрібно заповнити онлайн-форму.
Туризм під час пандемії
В ООН вважають, що ситуація з подорожами в світі починає поліпшуватися. Якщо ще в квітні цього року кількість міжнародних турпоїздок було на 86% менше, ніж в попередньому, в травні цей розрив скоротився до 82%.
Невелике зростання пов'язане з тим, що деякі країни почали послаблювати обмеження на поїздки.
Які туристичні регіони найбільше постраждали:
- Азіатсько-Тихоокеанський регіон – з січня по травень 2021 роки кількість поїздок скоротилася на 95% в порівнянні з тим же періодом 2019 року.
- Європа – зниження склало 85%.
- Близький Схід – число прибуттів скоротилося на 83%;
- Африка – на 81%;
- Америка – на 72%.
Також ми писали про те, що авіакомпанія SkyUp запускає спеціальні рейси зі Львова в Актау. Це активно розвивається курорт в Казахстані на березі Каспійського моря.
Як повідомляли новини "Сьогодні", SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні. За підсумками минулого місяця авіакомпанія виконала 1920 рейсів.