SkyUp відкриває прямі рейси в Лісабон: скільки коштує квиток

Перед вильотом з України необхідно буде зробити ПЛР-тест, експрес-тест на антитіла або надати COVID-сертифікат

SkyUp Airlines починає виконувати рейси в Лісабон. Колаж: "Сьогодні"

З 23 серпня український лоукостер SkyUp Airlines починає виконувати рейси з Києва в Лісабон – вже відкрито продаж квитків.

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Про це в Facebook повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Перельоти будуть виконуватися тільки по понеділках (виліт з Києва о 16:25). Ціни на квитки з Києва до Лісабону стартують від 3 105 грн, а з Лісабону до Києва – від 2 959 грн.

Умови в'їзду в Португалію

В'їзд в країну зараз дозволено українцям на умовах безвізового режиму. Що потрібно зробити перед поїздкою (на вибір):

не більше ніж за 72 години здати ПЛР-тест і надати негативний результат.

зробити експрес-тест на антитіла до коронавірусу – не більше ніж за 48 годин до вильоту.

надати COVID-сертифікат (в паперовому або в електронному варіанті).

Всі пасажири в обов'язковому порядку мають заповнити спеціальну форму.

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До речі, авіакомпанія SkyUp запускає спеціальні рейси зі Львова в Актау. Це активно розвивається курорт в Казахстані на березі Каспійського моря.

Як повідомляли новини "Сьогодні", SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні. За підсумками минулого місяця авіакомпанія виконала 1920 рейсів.