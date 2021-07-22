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Туризм відроджується після пандемії. В ООН розповіли, як змінилася ситуація

22 липня 2021 16:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Найбільше карантин і пандемія вдарили по Азіатсько-Тихоокеанському регіону

Фото: REUTERS/Vincent West

Фото: REUTERS/Vincent West

У квітні цього року кількість міжнародних турпоїздок на 86% менша, ніж у попередньому. Однак в травні цей розрив скоротився до 82% – тобто, ситуація починає покращуватися.

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Про це повідомляє Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO).

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Невелике зростання пов'язане з тим, що деякі країни почали послаблювати обмеження на поїздки.

Згідно з даними UNWTO, за п'ять місяців 2021 року у світі було на 147 млн міжнародних прибуттів менше, ніж за той же період 2020 року, і на 460 млн менше, ніж у 2019 році.

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Які туристичні регіони найбільше постраждали:

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  1. Азіатсько-Тихоокеанський регіон – з січня по травень 2021 року кількість поїздок скоротилася на 95% в порівнянні з тим же періодом 2019 року.
  2. Європа – зниження становило 85%.
  3. Близький Схід – число прибуттів скоротилося на 83%;
  4. Африка – на 81%;
  5. Америка – на 72%.

Водночас з лютого по червень кількість країн з повністю закритими кордонами скоротилася з 69 до 63. 33 з них у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і всього сім – у Європі.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу істотно вплинула на всі сфери життя, особливо – на туризм. В ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.

Про що ще говорять в Україні та світі, дізнайтеся з випуску "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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