Туризм відроджується після пандемії. В ООН розповіли, як змінилася ситуація

Фото: REUTERS/Vincent West

У квітні цього року кількість міжнародних турпоїздок на 86% менша, ніж у попередньому. Однак в травні цей розрив скоротився до 82% – тобто, ситуація починає покращуватися.

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Про це повідомляє Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO).

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Невелике зростання пов'язане з тим, що деякі країни почали послаблювати обмеження на поїздки.

Згідно з даними UNWTO, за п'ять місяців 2021 року у світі було на 147 млн міжнародних прибуттів менше, ніж за той же період 2020 року, і на 460 млн менше, ніж у 2019 році.

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Які туристичні регіони найбільше постраждали:

Азіатсько-Тихоокеанський регіон – з січня по травень 2021 року кількість поїздок скоротилася на 95% в порівнянні з тим же періодом 2019 року. Європа – зниження становило 85%. Близький Схід – число прибуттів скоротилося на 83%; Африка – на 81%; Америка – на 72%.

Водночас з лютого по червень кількість країн з повністю закритими кордонами скоротилася з 69 до 63. 33 з них у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і всього сім – у Європі.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу істотно вплинула на всі сфери життя, особливо – на туризм. В ООН очікують, що сектор повністю відновиться не раніше 2023 року.

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