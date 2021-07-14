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SkyUp порадував акційними цінами на квитки до Греції: дати і напрямки

14 липня, 13:00

Юлія Ляхова

Як зазначили в авіакомпанії, пропозиція доступна на подорожі з 13 по 31 липня

Авіалайнер SkyUp / Фото: Flickr

З 13 по 16 липня авіакомпанія SkyUp знижує ціни на квитки до Греції – діятиме спеціальна ціна на квитки в обидва кінці.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Так, пропозиція доступна на подорожі з 13 до 31 липня.

Акційна ціна на квитки діятиме за такими напрямками:

Також в авіакомпанії нагадали і правила в'їзду до Греції для українців.

Для подорожі до Греції потрібно:

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Також є можливість надати негативний ПЛР-тест, який був зроблений не пізніше 72 годин до прибуття або негативний експрес-тест на антиген (не пізніше ніж за 48 годин до прибуття).

Якщо людина вже перехворіла на COVID-19, можна надати довідку про перенесену хворобу та одужання і наявність антитіл або ж позитивний ПЛР-тест (після отримання якого минуло від 2 до 9 місяців).

Як повідомляли новини "Сьогодні", SkyUp назвала найпопулярніші напрямки в червні. За підсумками минулого місяця авіакомпанія виконала 1920 рейсів.

А Україна з 2 червня змінила правила в'їзду: тепер після повернення з Португалії обов'язково треба робити експрес-тест на антиген в аеропорту "Бориспіль".

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