SkyUp порадовал акционными ценами на билеты в Грецию: даты и направления

Как отметили в авиакомпании, предложение доступно на путешествия с 13 по 31 июля

Авиалайнер SkyUp / Фото: Flickr

С 13 по 16 июля авиакомпания SkyUp снижает цены на билеты в Грецию – будет действовать специальная цена на билеты в оба конца.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Так, предложение доступно на путешествия с 13 до 31 июля.

Акционная цена на билеты будет действовать по таким направлениям:

Киев — Ираклион — Киев ($189)

Киев — Корфу — Киев ($189);

Киев — Родос — Киев ($189);

Киев — Салоники — Киев ($189).

Также в авиакомпании напомнили и правила въезда в Грецию для украинцев.

Для путешествия в Грецию нужно:

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заполнить форму сообщения о местонахождении пассажира (PLF), за 24 часа до пересечения границы;

предоставить сертификат о прохождении вакцинации (ранее чем за 14 дней до поездки).

Также есть возможность предоставить негативный ПЦР-тест, который был сделан не позднее 72 часов до прибытия или отрицательный экспресс-тест на антиген (не позднее, чем за 48 часов до прибытия).

Если человек уже переболел коронавирусом, можно предоставить справку о перенесенной болезни и выздоровлении и наличии антител или же положительный ПЦР-тест (после получения которого прошло от 2 до 9 месяцев).

Как сообщали новости "Сегодня", SkyUp назвала самые популярные направления в июне. По итогам прошедшего месяца авиакомпания выполнила 1920 рейсов.

А Украина со 2 июня изменила правила въезда: теперь после возвращения из Португалии обязательно надо делать экспресс-тест на антиген в аэропорту "Борисполь".