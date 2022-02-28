"Скоро лавочка закриється". Росіяни тепер не можуть просто так зняти готівку

Як санкції б'ють по життю росіян / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Громадянам Росії тепер набагато складніше зняти готівку через запровадження потужних економічних санкцій, які скували фінансову систему країни.

Відповідне пояснення для росіян видав Центральний банк РФ, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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У ньому вказується, що через обмеження у поводженні з картковими рахунками, готівку можна зняти у такий спосіб:

зробити переказ необхідної суми (до 50 тис. руб.) на міжнародний розрахунковий рахунок;

прийти з паспортом у відділення Сбербанку для отримання переказаної суми.

"Поспішайте, скоро лавочка закриється", - написав Гончаренко у соцмережах.

Санкції проти Центробанку РФ

Велика Британія, США, Євросоюз та Японія оголосили про запровадження санкцій проти російського Центробанку, які спрямовані на блокування максимальної кількості міжнародних резервів.

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Це не дозволить Центробанку підтримувати своїми коштами рубль, який стрімко летить вниз і на біржі вже скотився нижче за 110 руб./дол.

Центробанк вирішив заморозити вклади населення до завершення "операції" та пустити ці гроші на допомогу російській армії.

"Сьогодні" також писали, що буде з картками росіян у разі відключення країни від SWIFT, та розповідали, що в РФ почалася справжня паніка – черги біля банкоматів збираються з 5-ї ранку.