Українці масово виїжджають до ЄС: чи повернуться вони додому

Ми дізналися, чи повернуться студенти до України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наразі українці масово покидають країну. За даними ООН, Україну вже залишило близько 3 млн. людей. Більшість наших громадян їдуть до Європи як біженці. А після закінчення війни частина їх осяде там назавжди. З іншого боку, після перемоги робочі руки будуть потрібні й Україні, щоб відновлювати країну.

"Сьогодні" поговорили з експертами, щоб зрозуміти, скільки людей воліють повернутися в Україну, а скільки – залишитися в Європі.

Реклама

Хто куди

Зараз українці тікають до Європи за принципом аби добігти до найближчого кордону. Тому більшість наших громадян спершу прямують до найближчих країн.

Як повідомляє агентство ООН у справах біженців, до Польщі вже виїхало понад 1,7 млн осіб, до Угорщини – понад 255 тис., у Словаччину – 204 тис., в Росію – 131 тис., Молдову – 330 тис., до Румунії – понад 412 тис., у Білорусь – 1226, до інших європейських країн – понад 304 тис.

Якщо війна не закінчиться найближчими днями, то, найімовірніше, ці громадяни України намагатимуться перебратися до більш благополучних країн.

Реклама

До війни міграційні настрої громадян коливались, але охочих виїхати з країни було достатньо. Одні лише говорили про своє бажання, а інші збирали речі та їхали на заробітки до країн ЄС.

"Війна – це той момент, коли на ситуацію необхідно дивитися максимально тверезо та об'єктивно. Важко заперечувати наявність стійкого тренду на міграцію молодих людей з країни, який після введення безвізового режиму з ЄС лише посилився", – каже засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

І молодь якраз може спробувати закріпитись у ЄС. Поки в Україні для студентів оголошено канікули до 1 квітня, європейські виші пропонують нашим студентам безкоштовне навчання.

"Ми виїхали в Угорщину, зараз живемо тут. У Києві я навчалася за спеціальністю програмування у КПІ. Тут я написала листа до Будапештського університету, вони кажуть, що готові взяти мене на гостьовий семестр за моєю ж спеціальністю Ай-Ті. Це аналог програми обміну студентами, навіть запропонували гуртожиток", – каже 19-річна киянка Марія.

І ніхто не знає, чи такі студенти повернуться в Україну, якщо війна затягнеться на кілька місяців. Більше того, іноземні виші, нвйімовірніше, стимулюватимуть переведення українських студентів до себе – адже так можна отримати майже готового висококласного спеціаліста, практично не вкладаючи гроші у його навчання.

Реклама

Україну врятує План Маршалла?

Наразі єдиним реальним способом повернути робочі руки до країни експерти називають майбутню програму відновлення країни, яку анонсував британський прем'єр Борис Джонсон.

"Можна уявити собі ситуацію, коли чинні чиновники в ході поточних подій зможуть істотно підвищити свій рейтинг, але чи зможуть вони досягти розвитку економіки в повоєнний період – поки що питання. Для того щоб українці хотіли повернутися в країну, вони повинні відчувати, що у них є надійне майбутнє в ній. Можна, звичайно, розраховувати на патріотичні настрої, але далеко на них самих не поїдеш", – каже Сергій Сароян.

За його словами, на одному Плані Маршалла на Україну далеко не поїдеш. У країні слід проводити кардинальні реформи.

"У новій повоєнній реальності все залежатиме від того, чи вистачить уряду піти на сміливий крок і дійсно дати свободу малому та середньому бізнесу, полегшивши їхній податковий та регуляторний тягар. Іншими словами, у них має бути достатньо мотивації для відмови від досить ситих умов перебування у статусі біженця в Європі", – продовжує Сароян.

Проте не всі українці зможуть адаптуватися в Європі. Адже жити на допомогу чи працювати на низькооплачуваних роботах, живучи в орендованому житлі, захочуть не всі. Більшість біженців повернеться, коли в Україні буде мир.

"Насамперед варто очікувати повернення людей з найменш багатих європейських країн, де підтримують їх не так активно, як, скажімо, в Німеччині. Проте за оптимістичними оцінками близько мільйона людей або третини, від очікуваної кількості тих, хто виїхав, з найбільшою ймовірністю вирішить, щонайменше затриматися за кордоном", – резюмував Сергій Сароян.

Раніше ми писали про те, кому та як платитимуть компенсацію в Україні. Про те, як правильно розпоряджатися грошима під час війни, читайте тут.