Скільки коштує стати колектором? В Україні почали діяти нові правила (оновлено)

Нацбанк оновив вимоги до колекторських компаній і визначив, хто не зможе отримати дозвіл на діяльність

НБУ встановив плату за ліцензію для колекторів / Фото: Фокус, НБУ

З сьогоднішнього дня – 14 липня – в Україні почали видавати ліцензії на колекторську діяльність. Ліцензія коштує 24 тисячі гривень. Така сума вказана в постанові Національного банку України (НБУ). Всі зареєстровані колекторські компанії вносяться до спеціального реєстру.

Постанова правління НБУ № 72

Всі компанії, як зі статусом фінансової установи, так і без нього, вже працюють на ринку, повинні протягом місяця – з 14 липня по 13 серпня – подати Національному банку документи для реєстрації.

Є й інші вимоги до компанії, яка хоче стати колекторською, пише сайт "Сьогодні". Така фірма має подати в НБУ письмове запевнення в тому, що її співробітники пройшли або проходять навчання правилам спілкування зі споживачами, що мають прострочену заборгованість.

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Не зможуть отримати ліцензію компанії, в яких власники або акціонери мають непогашену судимість за кримінальні злочини або були звільнені з дисциплінарним стягненням з посади судді, прокурора, з правоохоронних органів або з держслужби, якщо серед власників є прописані на непідконтрольною території або громадяни країни-агресора.

Якщо протягом року НБУ змушений буде два рази застосувати до будь-якої колекторської компанії "заходи впливу" за порушення етичних норм, її ліцензія буде анульована.

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Які документи необхідні

Національний банк розробив і опублікував спеціальні електронні форми в форматі Word і Excel.

Різні категорії заявників заповнюють різні форми. Компанії без статусу фінансової установи мають подати повний пакет документів. А небанківські фінансові установи, які мають ліцензію на надання деяких фінансових послуг (а саме на факторинг або кредитування), – скорочений.

Компанії, у яких немає ліцензій на послуги кредитування і факторингу, повинні заповнити такі форми:

заяву про включення юридичної особи до реєстру колекторських компаній;

анкета з описом бізнес-намірів;

анкета по політик і внутрішніх положень по взаємодії зі споживачами, захисту персональних даних, порядку організації та проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників;

відомості про особу, залученого заявником на підставі цивільно-правових договорів для безпосередньої взаємодії зі споживачами;

повідомлення про подання відомостей про структуру власності компанії;

відомості про остаточних ключових учасників в структурі власності компанії та відомості про власників істотної участі в компанії.

Заявники, які не мають ліцензій на фінансові послуги, також повинні подати додаткові документи:

схематичне зображення структури власності компанії;

документи для ідентифікації заявника, його власників істотної участі та керівників;

довідки про несудимість стосовно своїх керівників і всіх власників істотної участі – фізичних осіб;

підтвердження оплати за розгляд пакету документів.

Нагадаємо, також з 14 липня вступили в силу кваліфікаційні вимоги до колекторів, які склав Нацбанк.

А про те, як недавно чорні колектори вибивали гроші з боржників компанії миттєвого кредитування, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":