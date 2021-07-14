Сколько стоит стать коллектором? В Украине заработали новые правила

Нацбанк обновил требования к коллекторским компаниям и определил, кто не сможет получить разрешение на деятельность

НБУ установил плату за лицензию для коллекторов / Фото: Фокус, НБУ

С сегодняшнего дня – 14 июля – в Украине начали выдавать лицензии на коллекторскую деятельность. Лицензия стоит 24 тысячи гривен. Такая сумма указана в постановлении Национального банка Украины (НБУ). Все зарегистрированные коллекторские компании вносятся в специальный реестр.

Постановление правления НБУ № 72

Есть и другие требования к компании, которая хочет стать коллекторской, пишет сайт "Сегодня". Такая фирма должна подать в НБУ письменное заверение в том, что ее сотрудники прошли или проходят обучение правилам общения с потребителями, имеющими просроченную задолженность.

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Не смогут получить лицензию компании, в которых собственники или акционеры имеют непогашенную судимость за уголовные преступления или были уволены с дисциплинарным взысканием с должности судьи, прокурора, из правоохранительных органов или с госслужбы, если среди собственников есть прописанные на неподконтрольной территории или граждане страны-агрессора.

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Если в течение года НБУ вынужден будет два раза применить к какой-либо коллекторской компании "меры воздействия" за нарушение этических норм, ее лицензия будет аннулирована.

Напомним, также с 14 июля вступили в силу квалификационные требования к коллекторам, которые составил Нацбанк.

А о том, как недавно черные коллекторы выбивали деньги из должников компании мгновенного кредитования, узнавайте из сюжета "Сегодня":