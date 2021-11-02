Потреби українців змінились. Який бізнес збагатився, а кого знищила "червона зона"

Який бізнес зміг заробити під час пандемії / Фото: Колаж: Сьогодні

Все більше областей України переходить у "червону зону", і бізнес просто волає про допомогу. Підприємці скаржаться на дозвіл обслуговувати лише вакцинованих і прогнозують величезні збитки.

Однак є галузі, в яких підприємцям вдалося не лише втриматись на плаву, а й виграти порівняно з іншим бізнесом.

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"Сьогодні" разом з членом наглядової ради Української ради бізнесу Надією Бедричук розбирались у цьому питанні.

За словами експертки, пандемія безумовно вдарила по економіці й призвела до програшу всіх.

"Однак є ті, хто зміг обернути пандемію на свою користь. Найкраще почувався бізнес, який не залежав від фізичного продажу – онлайн-торгівля товарами (відповідно, і доставлення)", – розповідає Надія Бедричук.

Також пандемія не сильно зашкодила IT-сектору та усім дистанційним послугам.

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Серед автоматизованого бізнесу та такого, що передбачає велику частку ручної праці, виграв перший, оскільки багато працівників хворіло і влада запровадила жорсткі вимоги з вакцинації.

Кому було непросто?

"Жіночий бізнес опинився у гіршому становищі, тому що переважно орієнтується на офлайн-торгівлю та послуги. Диджитал-бізнес, де зосереджено більше чоловіків-підприємців, почувався стійкішим", – сказала експертка.

Сильно програв бізнес, який не може повністю перейти в онлайн:

торговельно-розважальні центри;

салони краси;

фітнес-клуби;

кінотеатри, театри та інші розважальні заклади.

Пандемія також спровокувала зміну поведінки споживачів, що призвело до збитків у окремих секторах.

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"Коли всі сидять на карантині, продаж ділових костюмів, парфумерії, туристичних путівок та абонементів у басейн іде зі скрипом. Водночас стрибнув продаж вітамінів та продуктів для здоров'я", – розповіла Бедричук.

Помітна зміна споживацької поведінки і щодо товарів довгострокового користування та приватних інвестицій.

За словами члена наглядової ради Української ради бізнесу, українці почали більше облаштовувати свої оселі, робити ремонт, купувати нову побутову техніку, збільшився попит на ринку нерухомості.

Окрім цього, зріс попит на авторинку, а також обсяг депозитів та інвестицій приватних осіб в акції та облігації.

Однак ситуація може різко змінитись, і станеться ситуація так званого відкладеного попиту, каже експертка.

"Що стосується бізнесу, який програв або виграв внаслідок зміни споживчих звичок, то тут ситуація може бути відіграна назад. Наприклад, після послаблення карантину та відкриття кордонів очевидно зростуть обсяги авіаперевезень, і туризм відчує силу "відкладеного попиту", – розповіла Бедричук.

Які якості потрібно розвивати підприємцям

Наша експертка радить розвивати бізнес у напрямку диджиталізації і робити його більш гнучким.

"Уміння перебудуватися таким чином, щоб не залежати від форс-мажорних обставин і зберігати своїх клієнтів за будь-яких умов".

Однак деякі звички залишаться з нами і після пандемії та стануть новою нормою життя, наприклад дистанційна робота.

Тому після закінчення пандемії коронавірусної хвороби великі офісні приміщення будуть у меншому попиті, ніж у докарантинні часи.

Раніше "Сьогодні" з експертом з'ясовували, чому український бізнес опинився у нерівних умовах, а також писали, як "червона зона" почала знищувати прибуток кафе та ресторанів в Україні.