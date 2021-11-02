Потребности украинцев изменились? Какой бизнес обогатился, а кого уничтожила "красная зона"

Какой бизнес смог заработать во время пандемии / Фото: Коллаж: Сегодня

Все больше областей Украины переходит в красную зону и бизнес просто взывает о помощи.

Предприниматели жалуются на разрешение обслуживать только вакцинированных и прогнозируют огромные убытки для бизнеса.

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Однако есть отрасли, в которых предпринимателям удалось не только удержаться на плаву, но и выиграть в сравнении с другим бизнесом.

"Сегодня" вместе с членом Наблюдательного совета Украинского совета бизнеса Надеждой Бердичук разобрались в этом вопросе.

По словам эксперта, пандемия безусловно ударила по экономике и сделала проигравшими всех.

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"Однако существуют те, кто смог обратить пандемию в свою пользу. Лучше чувствовал себя бизнес, который не зависел от физических продаж – онлайн торговля товарами (соответственно, и доставка)", – рассказывает Надежда Бердичук.

Также пандемия не сильно помешала IT сектору и всем дистанционным услугам.

Среди автоматизированного бизнеса и предполагающего большую долю ручного труда выиграл первый, так как большое количество работников болело и власти ввели жесткие требования по вакцинации коллективов.

Кому было непросто?

"Женский бизнес оказался в худшем положении, так как преимущественно ориентируется на офлайн торговлю и услуги. Диджитал бизнес, где сосредоточено больше мужчин-предпринимателей, чувствовал себя более устойчивым", – сказала эксперт.

Также сильно проиграл тот бизнес, который не может полностью перейти в онлайн:

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торгово-развлекательные центры;

салоны красоты;

фитнес клубы;

кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения.

Пандемия также спровоцировала изменение поведения потребителей, приведшее к убыткам в отдельных секторах.

Когда все сидят на карантине, продажа деловых костюмов, парфюмерии, туристических путевок и абонементов в бассейн идет со скрипом. Вместе с тем, взлетели продажи витаминов и продуктов для здоровья", – рассказала Бердичук.

Заметно изменение потребительского поведения и по товарам долгосрочного пользования и частным инвестициям.

По словам члена Наблюдательного совета Украинского совета бизнеса, украинцы начали больше обустраивать свои дома, делать ремонт, покупать новую бытовую технику и увеличился спрос на рынке недвижимости.

Кроме этого, вырос спрос на авторынке, а также объем депозитов и инвестиций частных лиц в акции и облигации.

Однако все может резко измениться и произойдет ситуация так называемого отложенного спроса, говорит эксперт.

"Что касается бизнеса, проигравшего или выигравшего в результате изменения потребительских привычек, то здесь ситуация может быть отыграна назад. К примеру, с ослаблением карантина и открытием границ очевидно возрастут объемы авиаперевозок и туризм почувствует силу "отложенного спроса", – рассказала Бердичук.

Какие качества нужно развивать предпринимателям

Наша эксперт советует развивать бизнес в направлении диджитализации и делать его более гибким.

"Умение перестроиться таким образом, чтобы не зависеть от форс мажорных обстоятельств и сохранять своих клиентов в любых условиях."

Однако некоторые привычки останутся с нами и после пандемии и станут новой нормой жизни, например дистанционная работа.

Поэтому после окончания пандемии коронавируса большие офисные помещения будут менее востребованы, чем в докарантинные времена.

Ранее "Сегодня" с экспертом разбирались, почему украинский бизнес оказался в неравных условиях.

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