Штрафи та конфіскація авто: в Україні завершується пільговий період для "євробляхерів"

На розмитнення залишилось трохи більше місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Українцям грозить 170 тисяч гривень штрафу, конфіскація майна та арешт усіх рахунків за невчасне розмитнення автомобілів на іноземних номерах.

Про це повідомляє "Сьогодні"

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Розмитнення авто

Євген той, кого називають "євробляхером". Авто на європейській реєстрації рік тому купив за півтори тисячі доларів. Каже навіть не розглядав вітчизняний авторинок, бо ж дорого.

"Це найбільше сподобалось моїй доці, вона одразу сказала – це моя парта. Я тут буду пити сік, їсти картоплю фрі, малювати", – розповів власник автомобіля на європейській реєстрації Євген Костюк.

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Авто 1998 року з дволітровим бензиновим двигуном. Розмитнити його стане у трохи більше тисячу євро. Чоловік каже – ще є місяць, тому планує це зробити.

"Якщо підрахувати ціну авто, плюс розмитнення, нехай 1000 – 1200 євро, все одно дешевше стане, ніж придбати тут, на українській реєстрації дещо подібне", – каже Євген.

Та як за місяць не встигне розмитнити – ризикує отримати величезний штраф. Нові правила набувають чинності з 10 листопада. Не вклався у цей термін – штраф від копів 8,5 тис. гривень, далі поліцейські – передають дані на митницю, а вже там – складають постанову за перевищення терміну ввезення авто – ті самі 170 тис. гривень з конфіскацією машини, а згодом, якщо не погасите борг і майна. "Щасливий лист" про штраф прийде поштою на адресу, де зареєстровані.

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Величезні штрафи

"Візьмемо військового, або поліцейського, або лікаря, який отримує 7 тисяч грн. це його на скільки оштрафували, на 5 років роботи? Чи на 10? Це коли не їсти взагалі нічого. Тобто це сім’ї прирікають на знищення", - каже співзасновник ГО "Авто Євро Сила" Олександр Чернявський.

Не врятує від штрафів навіть розбірка, каже адвокат Іван Казачук.

"Людина перед тим, як здавати авто на розборку, вона його страхувала, вона експлуатувала цей автомобіль, можливо навіть отримувала поліцейські штрафи. Інформація про те, що людина експлуатувала транспортний засіб – є у митників, тому кожен водій, який їздив на "євроблясі" потенційно може отримати штраф – 170 тис грн", – сказав він.

6% українців вже розмитнили "євробляхи"

750 тисяч "євробляхерів" зараз офіційно їздять Україною. Розмитнили авто лише 45 тисяч – це 6 відсотків. Та навіть цей мізер приніс до бюджету більше півтора мільярда гривень. Це так звані додаткові кошти, які не були закладені до кошторису. У комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики переконують – часу аби розмитнити авто було вдосталь.

"Я думаю, ви погодитесь, що 6 місяців це абсолютно достатньо. Якщо вони не могли цього зробити 2,3,4 роки. Зібрати всі документи, кошти для того, щоб це зробити", - каже заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Ковальчук.

На усе про все – трохи більше місяця. В АЄС наполягають, аби термін ще продовжили на 3 мІсяці, інакше – погрожують вийти на масові протести.

Пільгові правила

В середині червня Україна почав діяти пільговий період розмитнення "євроблях". Власники нелегалізованих автомобілів з іноземними номерами з 15 червня почали оформляти свій транспортний засіб за відносно невеликі гроші і без сплати штрафу в 170 тис. гривень.

На таке оформлення держава виділила 150 днів – до 10 листопада 2021 року. Для учасників бойових дій строк продовжено до 8 лютого 2022 року.

Раніше також повідомлялося, що на пільгове розмитнення "євроблях" встигнуть не всі. У цьому процесі багато що залежить від державних органів, причому не тільки українських.

При цьому "євробляхери" вимагали ухвалення іншого закону. Вони хотіли повного скасування акцизу для всіх легкових авто.