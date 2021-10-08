Штрафы и конфискация авто: в Украине завершается льготный период для "евробляхеров"

На растаможивание осталось чуть больше месяца / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам грозит 17 тысяч гривен штрафа, конфискация имущества и арест всех счетов за несвоевременное растаможивание автомобилей на иностранных номерах.

Об этом сообщает "Сегодня"

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Растаможка авто

Евгений тот, кого называют "евробляхером". Авто на европейской регистрации год назад купил за полторы тысячи долларов. Говорит даже не рассматривал отечественный авторынок, так как дорого.

"Это больше всего понравилось моей дочке, она сразу сказала – это моя парта. Я здесь буду пить сок, есть картофель фри, рисовать", – рассказал владелец автомобиля на европейской регистрации Евгений Костюк.

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Авто 1998 года с двухлитровым бензиновым двигателем. Растаможить его обойдется более тысячи евро. Мужчина говорит – есть месяц, поэтому планирует это сделать.

"Если подсчитать цену авто, плюс растаможку, пусть 1000 – 1200 евро, все равно дешевле будет, чем приобрести здесь, на украинской регистрации нечто подобное" , – говорит Евгений.

И кто за месяц не успеет растаможить – рискует получить огромный штраф. Новые правила вступают в силу с 10 ноября. Не уложился в данный срок – штраф от копов 8,5 тыс. гривен, дальше полицейские – передают данные на таможню, а уже там – составляют постановление за превышение срока ввоза авто – те же 170 тыс. гривен с конфискацией машины, а затем, если не погасите долг и имущества. "Счастливое письмо" о штрафе придет по почте на адрес, где зарегистрированы.

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Огромные штрафы

"Возьмем военного или полицейского, или врача, который получает 7 тысяч грн. Это его на сколько оштрафовали, на 5 лет работы ли на 10? Это когда не есть вообще ничего. То есть семьи обрекают на уничтожение", – говорит соучредитель ОО "Авто Евро Сила" Александр Чернявский.

Не спасет от штрафов даже разборка, говорит адвокат Иван Казачук.

"Человек перед тем, как сдавать авто на разборку, его страховал, он эксплуатировал данный автомобиль, возможно даже получал полицейские штрафы. Информация о том, что человек эксплуатировал транспортное средство – у таможенников, поэтому каждый водитель, который ездил на "евробляхе" потенциально может получить штраф – 170 тыс грн", – сказал он.

6% украинцев уже растаможили "евробляхи"

750 тысяч "евробляхеров" в данный момент официально ездят по Украине. Растаможили авто только 45 тысяч – это 6%. Но даже данный мизер принес в бюджет более полутора миллиарда гривен. Это так называемые дополнительные средства, которые не были заложены в смету. В комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики убеждают – времени, чтобы растаможить авто было достаточно.

"Я думаю, вы согласитесь, что 6 месяцев это совершенно достаточно. Если они не могли этого сделать 2,3,4 года. Собрать все документы, средства для того, чтобы это сделать", – говорит заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук.

На все про все – чуть больше месяца. В АЭС настаивают, чтобы срок еще продлили на 3 месяца, иначе – угрожают выйти на массовые протесты.

Льготные правила

В середине июня Украина начал действовать льготный период растаможка "евроблях" . Владельцы нелегализованных автомобилей с иностранными номерами с 15 июня начали оформлять свое транспортное средство за относительно небольшие деньги и без уплаты штрафа в 170 тыс. гривен.

На такое оформление государство выделило 150 дней – до 10 ноября 2021 года. Для участников боевых действий срок продлен до 8 февраля 2022 года.

Ранее также сообщалось, что на льготное растаможивание "евроблях" успеют не все. В этом процессе многое зависит от государственных органов, причем не только украинских.

При этом "евробляхеры" требовали принятия другого закона. Они хотели полной отмены акциза для всех легковых авто.