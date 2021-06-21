Успеть за 150 дней. Как в Украине стартовала льготная растаможка "евроблях"

Эпоха автомобилей на иностранных номерах подходит к концу. Когда и кого начнут штрафовать и кто сейчас может воспользоваться льготами

В Украине начал действовать льготный период растаможивания "евроблях". Собственники еще не легализованных автомобилей на иностранных номерах с 15 июня могут оформить свой транспорт за относительно небольшие деньги и без уплаты штрафа в 170 тыс. гривен. На такое оформление у них есть 150 дней – до 10 ноября 2021 года. Для участников боевых действий срок продлен до 8 февраля 2022 года.

Реклама

Сейчас, по данным Государственной таможенной службы, на территории Украины находится около 400 тыс. авто на иностранной регистрации. За первые пару дней действия льгот "евробляхеры" растаможили чуть более 300 машин, это меньше 1%. Но на таможне надеются, что процесс еще наберет обороты.

Правила льготной растаможки

Первое и главное преимущество – стоимость оформления.

"В среднем платеж составляет в эквиваленте около 1000 долларов. То есть средний платеж, если быть еще точнее, – около 28 тыс. гривен с одного транспортного средства", – подсчитал начальник управления таможенных платежей Валерий Мальнов.

Под льготное оформление подпадают авто, ввезенные в Украину до 2021 года, но не все. Транспортные средства должны быть не младше пяти лет. То есть дешево легализовать получится автомобиль, который выпущен до 2015 года.

Реклама

Да и без штрафа все же не обойтись, хоть он и называется "добровольным взносом". Это 8500 гривен.

Александр Чернявский из "АвтоЕвроСилы" рассчитал стоимость растаможки для своего авто – получилось около 43 тыс. гривен, что, конечно, больше "среднего чека", о котором говорят на таможне. Но и автомобиль у Александра с двигателем объемом 3 л.

"Здесь кубатура – три литра. Думаю, что за счет этого коэффициента и получилось полторы тысячи долларов вместо тысячи, как обещали", – объяснил Александр.

Он уточнил, что в среднем растаможка выходит немного дороже, чем заявлено. Уже как минимум пятеро его знакомых посетили таможню и чаще всего платили около 1200 долларов. Но это все равно лучше, чем 170 тыс. гривен штрафа, уверен Чернявский.

Список документов

Какие документы понадобятся, подробно расписано на сайте Государственной таможенной службы. Вот главные из них:

паспорт гражданина Украины;

документы на право владения транспортным средством,

справка о снятии авто с учета за границей;

счет-фактура;

сертификат на автомобиль;

заявление о выдаче удостоверения о регистрации транспортного средства.

Когда начнут штрафовать

Особо упертые собственники "евроблях", которые не оформят свои автомобили, смогут относительно спокойно проездить еще пять месяцев.

Реклама

Патрульная полиция уверяет: им не выдавали никаких особых приказов касательно "евробляхеров". То есть на дорогах останавливать будут только в случае нарушения ПДД. Чернявский добавляет: сейчас действует меморандум, который заключили "АвтоЕвроСила" и полиция.

Читайте также: На льготную растаможку "евроблях" успеют не все: обнаружились три проблемы

А вот через пять месяцев за поездки на неоформленном автомобиле будут штрафовать снова на 170 тыс. гривен.

Для многих дешевле будет просто избавиться от нелегального авто. Но перед тем, как продать его кому-то, даже на запчасти, стоит сто раз подумать, предупреждает Чернявский:

"Если таможенные органы найдут связь с автомобилистом – например, человек оформлял страховку на этот автомобиль или есть штрафы за нарушение ПДД – тогда таможня имеет возможность выставить 170 тыс. гривен штрафа".

В целом новые условия растаможки "евробляхеры" восприняли положительно, утверждает Александр. Хотя в "АвтоЕвроСиле" хотели большего – отмены акциза для всех. Ведь теперь возникла ситуация, когда одни автолюбители на таможне рассчитываются по льготной стоимости, а другие – те, кто завез авто уже в 21 году, – платят по-полной.

Реклама

Напомним, ранее мы рассказывали, как не попасть впросак при покупке подержанного авто.