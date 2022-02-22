Сертифікація "Північного потоку-2" може ніколи не відбутися – у "Нафтогазі" назвали причину

Вітренко та Куліба привітали рішення Німеччини / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко підтримав рішення Німеччини про зупинення сертифікації "Північного потоку-2" і висловив сподівання, що у новому рішенні Мінекономіки проект буде позначено як загроза безпеці постачання газу.

Про це Вітренко написав пост на сторінці у Facebook, а в Twitter рішення ФРН підтримав глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Якщо в новому рішенні російський газопровід буде позначений як загроза безпеці поставок, це буде підставою для регулятора, щоб повністю відмовити у сертифікації.

"Це демонстрація того, що Німеччина солідаризується з Україною, зокрема з нашою позицією щодо Північного потоку-2", яку ми доносили в останні місяці до нового уряду", – написав Вітренко.

Куліба назвав такий крок правильним з моральної, політичної та практичної точки зору.

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"Справжнє лідерство передбачає складні рішення у важкі часи. Крок Німеччини це доводить", – написав дипломат.

Зупинка сертифікації "Північного потоку-2"

22 лютого, у відповідь на визнання Росією незалежності псевдореспублік "ЛДНР", канцлер Німеччини Олаф Шольц попросив Мінекономіки. відкликати у Федерального мережевого агентства доповідь із забезпечення енергобезпеки.

Це означає, що сертифікацію "Північного потоку-2" зупинено і для її початку міністерство економіки Німеччини знову оцінить проект, а до цього він не буде запущений.

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