Сертификация "Северного потока-2" может никогда не состояться – в "Нафтогазе" назвали причину

Витренко и Кулеба поприветствовали решение Германии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко поддержал решение Германии об остановке сертификации "Северного потока-2" и выразил надежду, что в новом решении Минэкономики проект будет обозначен как угроза безопасности поставок газа.

Об этом Витренко написал пост на странице в Facebook, а в Twitter решение ФРГ поддержал глава МИДа Дмитрий Кулеба.

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Если в новом решении российский газопровод будет обозначен как угроза для безопасности поставок, это будет основанием для регулятора, чтобы полностью отказать в сертификации.

"Это демонстрация того, что Германия солидаризируется с Украиной, в частности с нашей позицией по "Северному потоку-2", которую мы доносили в последние месяцы до нового правительства", – написал Витренко.

Кулеба назвал такой шаг правильным с моральной, политической и практической точки зрения.

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"Настоящее лидерство предполагает сложные решения в трудные времена. Шаг Германии это доказывает", – написал дипломат.

Остановка сертификации "Северного потока-2"

22 февраля, в ответ на признания Россией независимости псевдореспублик "ЛДНР", канцлер Германии Олаф Шольц попросил Минэкономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности.

Это означает, что сертификация "Северного потока-2" остановлена и для ее начала министерство экономики Германии заново оценит проект, а до этого он не будет запущен.

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"Сегодня" также писали, какие еще санкции готовит ЕС против России и рассказывали, что такой шаг Путина сделает с экономикой РФ.