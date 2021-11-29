Сім мільйонів доларів: найдорожчою квартирою в Україні визнали елітний пентхаус (фото)

Найдорожча квартира в Україні розташована в історичній частині Печерського району / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Пентхаус, розташований в історичній частині Печерського району центра Києва, виявився найдорожчою квартирою в Україні.

Ціна за обʼєкт сягає семи мільйонів доларів, – повідомляє в коментарі для "Сьогодні" служба OLX Нерухомість.

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Кількість переглядів за місяць – 11 492. При цьому кількість переглядів за місяць одного оголошення у категорії "Продаж квартир" (вторинний ринок) близько 10 тисяч. Кількість переглядів свідчить про те, що цей обʼєкт потенційно цікавий українцям.

Найдорожчий пентхаус в Україні вартує 7 мільйонів доларів / Фото: olx.ua

В основному на вартість обʼєкта впливає його місце розташування (місто, район), інфраструктура, тип будинку та характеристики квартири.

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Так, вищезгаданий пентхаус знаходиться в одному з найпрестижніших житлових комплексів у центрі столиці. Дизайнерський ремонт виконаний на індивідуальне замовлення, а загальна площа дворівневої квартири – 447 м² з 5 спальнями та 8 санвузлами.

Також житло обладнане системою "Розумний дім", має 3 рівні охорони, окрему серверну, спа-зону, власну автономну котельню та систему очищення води. Для порівняння, середня ціна за квартиру з подібними характеристиками (400-500 м² в Печерському районі столиці та кількістю кімнат 5+) складає $2,2 млн, що в втричі менше за найдорожчу пропозицію на сайті.

За даними OLX Нерухомість, за вартість однієї найдорожчої квартири можна придбати декілька багатокімнатних квартир в Києві на вторинному чи первинному ринку.

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Клас Кількість кімнат Ціна в $* ≈ кількість квартир за еквівалентною вартістю Новобудови Бізнес 4+ 310 000 22 Комфорт 4+ 137 138 51 Економ 4+ 127 131 55 Еліт 4+ 660 000 11 Тип будинку Кількість кімнат Ціна в $* Вторинне житло Житловий фонд від 2011 р. 3 239 500 29 Житловий фонд 2001-2010 рр. 3 170 500 41 Совмін 3 144 500 48 Сталінка 3 185 000 38 Царський будинок 3 215 000 32

Ціни на нерухомість до кінця 2021 року

Український ринок характеризується стабільним ростом цін на нерухомість. Проте, за словами експертів, зростання ненадовго припиниться у грудні, оскільки саме тоді зменшується попит.

Як правило, перед Новим роком українці рідше купують квартири, тож забудовники та власники житла не піднімають ціни у цей період.

Журналісти "Сьогодні" також дізнавалися, як зекономити до 2,2 млн грн на купівлі домівки, а також чому українці перестали купувати власне житло. Чи дійсно пандемія так сильно вдарила по кишенях народу?