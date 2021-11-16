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СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

Сэкономить до 2,2 млн грн! Рассказываем, как выгодно купить квартиру в Украине

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
16 ноября, 11:00
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Как узнали "Сегодня", стоимость продажи жилья меняется с каждым этапом его возведения
Эксперты рассказали, как сэкономить на покупке жилья
Эксперты рассказали, как сэкономить на покупке жилья / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала пандемии в 2020 году рынок недвижимости в Украине не просто восстановился, а показал значительный рост: вторичный фонд подорожал на 16,4% за последние 1,5 года.

Как рассказали "Сегодня" в аналитической службе OLX Недвижимость, на 19% выросла стоимость объектов на этапе строительства.

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Стоимость продажи жилья меняется с каждым этапом его возведения. В Киеве цена за квартиры увеличивается до 69% от начала строительства до сдачи объекта, в Одессе – до 44%, во Львове до 36%, в Днепре – до +26%, в Харькове – до +17%.

Если инвестировать на начальном этапе строительства, есть шансы сэкономить в среднем от 108 тыс. грн на однокомнатной квартире до 2,2 млн грн за 3-комнатную квартиру в центре Киева по сравнению с уже сданными объектами.

Как изменились цены на вторичном рынке за 1,5 года

  • Киев – +19%. Средняя цена: 1-комнатные – $41 тыс., 2-комнатные – $59 тыс. 3-комнатные – $83,3 тыс.;
  • Днепр – +30%. 1-комнатные – $29 тыс., 2-комнатные – $38 тыс., 3-комнатные – $48 тыс.
  • Одесса – +3%. 1-комнатные – $26 тыс., 2-комнатные – $36,5 тыс., 3-комнатные – $45 тыс.;
  • Харьков – +21%. 1-комнатные – $24 тыс., 2-комнатные – $35,5 тыс., 3-комнатные – $47 тыс.;
  • Львов — +8%. 1-комнатные – $32 тыс., 2-комнатные – $44,7 тыс., 3-комнатные – $52 тыс.

Что будет с рынком недвижимости до конца года

Осенью традиционно начинается высокий сезон продаж и продолжают увеличиваться цены на квартиры. Как говорят эксперты, уже в четвертом квартале цена на недвижимость может увеличиться еще на 3-5% за квадратный метр. Цены будут зависеть от региона, района, фирмы-застройщика и самого ЖК.

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Ожидается, что рост цен на квартиры приостановится только в декабре из-за сезона уменьшения спроса. Ведь, как правило, перед Новым годом украинцы реже покупают квартиры.

Ранее мы также писали, что в Украине в 2022 году увеличится налог на квартиру.

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