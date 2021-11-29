Семь миллионов долларов: самой дорогой квартирой в Украине признали элитный пентхаус (фото)

Самая дорогая квартира расположена в исторической части Печерского района / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пентхаус, расположенный в исторической части Печерского района центра Киева оказался самой дорогой квартирой в Украине.

Цена за объект достигает семи миллионов долларов, – сообщает в комментарии для "Сегодня" служба OLX Недвижимость.

Реклама

Количество просмотров за месяц – 11 492. При этом количество просмотров за месяц одного объявления в категории "Продажа квартир" (Вторичный рынок) около 10 тысяч. Количество просмотров свидетельствует о том, что данный объект потенциально интересен украинцам.

Самый дорогой пентхаус в Украине стоит 7 миллионов долларов / Фото: olx.ua

В основном на стоимость объекта влияет его месторасположение (город, район), инфраструктура, тип дома и характеристики квартиры.

Реклама

Да, вышеупомянутый пентхаус находится в одном из самых престижных жилых комплексов в центре столицы. Дизайнерский ремонт выполнен по индивидуальному заказу, а общая площадь двухуровневой квартиры – 447 м² с 5 спальнями и 8 санузлами.

Также жилье оборудовано системой "Умный дом", имеет 3 уровня охраны, отдельную серверную, спа-зону, собственную автономную котельную и систему очистки воды. Для сравнения, средняя цена за квартиру с подобными характеристиками (400-500 м² в Печерском районе столицы и количеством комнат 5+) составляет $2,2 млн, что в три раза меньше самого дорогого предложения на сайте.

По данным OLX Недвижимость, за стоимость одной дорогой квартиры можно приобрести несколько многокомнатных квартир в Киеве на вторичном или первичном рынке.

Реклама

Класс Количество комнат Цена в $ * ≈ количество квартир по эквивалентной стоимости Новостройки Бизнес 4+ 310 000 22 Комфорт 4+ 137 138 51 Эконом 4+ 127 131 55 Элит 4+ 660 000 11 Тип дома Количество комнат Цена в $ * Вторичное жилье Жилищный фонд от 2011 г. 3 239 500 29 Жилищный фонд 2001-2010 гг. 3 170 500 41 Совмин 3 144 500 48 Сталинка 3 185 000 38 Царский дом 3 215 000 32

Цены на недвижимость до конца 2021 года

Украинский рынок характеризуется стабильным ростом цен на недвижимость. Однако, по словам экспертов, рост ненадолго прекратится в декабре, так как именно в то время уменьшается спрос.

Как правило, перед Новым годом украинцы реже покупают квартиры, так что застройщики и владельцы жилья не поднимают цены в данный период.

Журналисты "Сегодня" также узнавали, как сэкономить до 2,2 млн грн на покупке дома , а также почему украинцы перестали покупать собственное жилье . Действительно ли пандемия так сильно ударила по карманам народа?