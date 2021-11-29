Семь миллионов долларов: самой дорогой квартирой в Украине признали элитный пентхаус (фото)

Самая дорогая квартира расположена в исторической части Печерского района / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Пентхаус, расположенный в исторической части Печерского района центра Киева оказался самой дорогой квартирой в Украине.
Цена за объект достигает семи миллионов долларов, – сообщает в комментарии для "Сегодня" служба OLX Недвижимость.
Количество просмотров за месяц – 11 492. При этом количество просмотров за месяц одного объявления в категории "Продажа квартир" (Вторичный рынок) около 10 тысяч. Количество просмотров свидетельствует о том, что данный объект потенциально интересен украинцам.
В основном на стоимость объекта влияет его месторасположение (город, район), инфраструктура, тип дома и характеристики квартиры.
Да, вышеупомянутый пентхаус находится в одном из самых престижных жилых комплексов в центре столицы. Дизайнерский ремонт выполнен по индивидуальному заказу, а общая площадь двухуровневой квартиры – 447 м² с 5 спальнями и 8 санузлами.
Также жилье оборудовано системой "Умный дом", имеет 3 уровня охраны, отдельную серверную, спа-зону, собственную автономную котельную и систему очистки воды. Для сравнения, средняя цена за квартиру с подобными характеристиками (400-500 м² в Печерском районе столицы и количеством комнат 5+) составляет $2,2 млн, что в три раза меньше самого дорогого предложения на сайте.
По данным OLX Недвижимость, за стоимость одной дорогой квартиры можно приобрести несколько многокомнатных квартир в Киеве на вторичном или первичном рынке.
Класс
Количество комнат
Цена в $ *
≈ количество квартир по эквивалентной стоимости
Новостройки
Бизнес
4+
310 000
22
Комфорт
4+
137 138
51
Эконом
4+
127 131
55
Элит
4+
660 000
11
Тип дома
Количество комнат
Цена в $ *
Вторичное жилье
Жилищный фонд от 2011 г.
3
239 500
29
Жилищный фонд 2001-2010 гг.
3
170 500
41
Совмин
3
144 500
48
Сталинка
3
185 000
38
Царский дом
3
215 000
32
Цены на недвижимость до конца 2021 года
Украинский рынок характеризуется стабильным ростом цен на недвижимость. Однако, по словам экспертов, рост ненадолго прекратится в декабре, так как именно в то время уменьшается спрос.
Как правило, перед Новым годом украинцы реже покупают квартиры, так что застройщики и владельцы жилья не поднимают цены в данный период.
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