Повлияла пандемия? Почему украинцы перестали покупать собственное жилье

На самые популярные квартиры площадью до 50 м2 спрос снизился всего на 5-7%

Со второй половины сентября по конец декабря уменьшение активности может достигнуть в среднем 30%. / Фото: Коллаж: Сегодня

Эксперты ожидают снижения на 20% спроса на жилье на первичном и вторичном рынках. Причиной стало обострение пандемии.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины.

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Ситуация на первичном рынке

Оказалось, что со второй половины сентября по октябрь спрос снизился в среднем на 15-20%. Если оценивать активность инвесторов в крупных украинских городах, то в Киеве и Одессе она снизилась на 15-17%, а во Львове, Днепре и Харькове снижение спроса составляет около 20-22%.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита прогнозирует, что со второй половины сентября по конец декабря уменьшение активности может составить в среднем 30%.

"Несмотря на то, что для вакцинированных граждан фактически не введены ограничения для инвестирования в первичный рынок жилья, активный негативный информационный фон об уровне заболеваемости ководом станет существенным фактором для отсрочки сделок по меньшей мере на 1,5-2 месяца", – считает он.

По мнению эксперта, из-за пандемии может замедлиться динамика строительства. В Киеве замедление может достичь 30%, во Львове и Харькове – 35%, а в Днепре и Одессе – более 25%.

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"По итогам октября в крупнейших городах Украины лишь немногим более 50% компаний имеют достаточные финансовые возможности продолжать строительство в течение определенного периода без привлечения средств инвесторов. До сих пор на первичном рынке существуют значительные риски для вложения средств, а ход пандемии лишь обостряет их. Поэтому интерес потенциальных покупателей к тому или иному жилищному комплексу будет зависеть еще и от активности ведения строительства", – рассказал Пита.

В то же время он считает, что до конца года застройщики вряд ли рискнут увеличивать цену. Более того, по мнению эксперта, инвесторы могут рассчитывать на 10% скидки при условии 100% оплаты.

Ситуация на вторичном рынке

На вторичном рынке жилья в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе ожидается в ноябре на 17-20% снижение спроса. Более того, по данным АФНУ, количество потенциальных покупателей уже сократилось в среднем на 10-15% со второй половины сентября и октября.

Однако на самые популярные квартиры площадью до 50 м2, которые находятся в советских домах и удачных локациях, спрос снизился всего на 5-7%.

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"Ноябрьское сокращение сделок в крупнейших областных центрах Украины вряд ли приведет к существенному снижению цен. В 70% квартир, выставленных на продажу, цены будут оставаться стабильными. У 20% квартир возможно увеличение их стоимости в пределах 3-5%, а ситуативное снижение цен – до 3% – прогнозируется лишь в 10% объектов, которые по своим характеристикам не вызывают значительной заинтересованности у покупателей", – рассказал эксперт.

Пита прогнозирует, что покупатели вернутся на вторичный рынок, но после завершения карантинных ограничений.

"В отличие от первичного рынка, где стабилизация спроса и предложения наступит в феврале 2022 года, на вторичном рынке жилья уже к концу текущего года следует ожидать почти полную реализацию отсроченных на время новых ограничений сделок. Однако предпосылок к экономически обоснованному росту цен в данный момент нет, стоимость 90% выставленных на продажу объектов будет оставаться на уровне сентябрьских показателей", – пояснил он.

Какие частные дома в Украине резко подорожали

За последние три месяца стоимость частных домов в пригороде Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова выросла на 3-5%. Наибольшее удорожание наблюдалось в сегменте домов площадью до 150 м2, расположенных на расстоянии до 20 км от города.

"За последние три месяца на рынке частных усадеб наблюдается замедление темпов роста их стоимости. В данный время спрос на частные дома реализован почти на 90%", – рассказал президент АСНУ Юрий Пита.

По его словам, со второй половины 2021 года заметна еще одна важная тенденция: спрос на частные дома постепенно сокращается. Так, с июля по сентябрь количество потенциальных покупателей уменьшилось на 10%.

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