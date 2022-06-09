Облікова ставка переверне ринок нерухомості: як рішення НБУ вплине на ціни

Як облікова ставка вплине на ринок нерухомості / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України різко підвищив облікову ставку із 10% до 25%. Такий крок негативно розцінили експерти ринку нерухомості, оскільки це створить багато проблем для забудовників та покупців житла.

Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов розповів "Мінфіну", що буде з нерухомістю в Україні та як зміняться ціни.

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Будівництво об'єктів може зупинитися

Як пояснив експерт, облікова ставка на рівні 25% означає, що розвиток програм з кредитування зупиниться. І це стосується кредитів не лише для забудовників, а і для потенційних покупців житла.

Платоспроможний попит у другій половині 2022 року навряд чи зростатиме. А якщо ще й не буде кредитування, то у забудовників просто не буде грошей, аби добудовувати свої об'єкти, і вони займатимуться лише тими, які вже майже готові.

"Відсутність доступних цільових кредитів під мінімальні відсотки саме на будівництво може спричинити велику кризу недобудов, адже в зоні ризику банкрутства можуть опинитися не лише невеликі та середні компанії, що будували переважно за залучені з продажів кошти, а й великі забудовники, в яких на стадії зведення перебуває кілька великих проєктів", – пояснив Семенцов.

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Експерт спрогнозував, що у 2023 році Україна матиме значний дефіцит готового житла. Власне, до скорочення обсягів будівництва призведе не тільки відсутність кредитування, а і такі фактори:

велика кількість знищених внаслідок бойових дій будинків;

міграційні процеси;

зростання вартості будівельних матеріалів;

дефіцит робочої сили.

Що буде з цінами на житло?

За даними девелоперів, ціни на будівельні матеріали з березня по травень зросли в середньому на 15-20%. Очікується, вони зростуть іще щонайменше на 10%. І через таку невизначеність зараз досить складно сказати, скільки коштуватиме 1 м кв.

Семенцов пояснив, що зростання вартості будматеріалів на 15-20% означає, що вартість 1 м кв. зростає на 5-10%. Однак ціна також залежить від обсягів і складності будівництва.

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"Наслідки війни фактично змусять девелоперів поступово відмовитися від продажу квартир на етапі будівництва, натомість всі зусилля спрямувати на залучення достатнього фінансування, на дотримання термінів будівництва, на втілення нових форм інвестування, якими можуть стати Фонди інвестування в нерухомість", – додав експерт.

Що буде зі ставками за облігаціями в Україні

Раніше ми розповідали, що були очікування, що слідом за підвищенням облікової ставки Міністерство фінансів підвищить дохідність облігацій внутрішньої позики (ОВДП). Однак у відомстві вирішили цього не робити.

"Військові облігації – це, в першу чергу, інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення РФ, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими", – пояснили своє рішення в Мінфіні.

Водночас у планах Нацбанку було знизити привабливість долара і припинити друкувати гроші для бюджету саме за рахунок підняття відсотків за ОВДП. І так йому б вдалося спрямувати гроші населення і банків в облігації для кредитування дефіциту.

Ми також писали про те, в яких містах України варто чекати зменшення цін на оренду нерухомості, а в яких, навпаки, збільшення, і яка собівартість нового житла, і в яких умовах житимуть люди, чиї будинки зруйнували окупанти.