Збір соняшнику в Україні наблизився до 2,5 млн тонн: де найбільше врожаю

Сільгосппідприємства майже всіх областей України почали збирати соняшник / Фото: Колаж: Сьогодні

У всіх областях України почали збирати соняшник. Середня врожайність становить 21,2 ц/га. Це на 1 ц/га більше, ніж у минулому році (20,2 ц/га).

Про це свідчать оперативні дані Міністерства агрополітики і продовольства України, передає Agrotimes .

Середня врожайність соняшника за областями:

Тернопільська область – 34,24 ц/га;

Хмельницька область – 33,02 ц/га;

Вінницька область – 32,48 ц/га;

Луганська область – 17,9 ц/га;

Миколаївська область -18,5 ц/га.

Лідери по валовому збору олійної:

Дніпропетровська область – з 27% площі намолотили 335,4 тис. тонн при врожайності 20,53 ц/га;

Луганська область – з 41% площі зібрали 310,6 тис. тонн при врожайності 17,9 ц/га;

Донецька область – з 39% площі зібрали 310,3 тис. тонн при врожайності 22,9 ц/га.

Україна вже зібрала майже 46 мільйонів тонн зерна

Намолочено вже 33 млн тонн пшениці, 10,2 млн тонн ячменю, 582 тис. тонн гороху.

Лідер по намолоту зерна станом на 17 вересня – Одеська область (там зібрали понад 4,35 млн тонн зерна).

Лідер по врожайності пшениці – Хмельницька область з показником 60,3 ц/га.

Зібрано близько 2,9 млн тонн насіння ріпаку з площі 1 млн га при врожайності 28,6 ц/га. Найвища врожайність культури спостерігається в Тернопільській (37,2 ц/га) і Хмельницькій (35 ц/га) областях.

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Сільгоспвиробники 10 областей почали збір кукурудзи. Аграрії 20 областей проводять збір гречки, якої намолочено 62,6 тис. тонн при врожайності 13,4 ц/га.

Сільгоспвиробники 18 областей проводять збір проса.

Ціни на основні види сільськогосподарської продукції

Закупівельні ціни на пшеницю (2,3 і 4 класу) в річному вимірі зросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн /т без ПДВ відповідно).

А закупівельні ціни на кукурудзу – зросли на 27% (до 7007 грн / т без ПДВ), а на соняшник – 23%, до 16 092 грн.

У той же час відпускні ціни виробників на кукурудзяну крупу в середньому становили 12,91 грн/кг (+ 24%), на пшоняну крупу – 14,10 грн/кг (+ 13%); на горохову крупу – 14,33 грн/кг (+ 20%), на ячмінну крупу – 11,20 грн/кг (+ 31%).

Закупівельні ціни на гречку в річному вимірі зросли на 18% (до 20 Ціна: 161 грн/т без ПДВ), а середня ціна гречаної крупи від виробників – на 14% (до 35,63 грн/кг з ПДВ).