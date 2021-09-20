Сбор подсолнечника в Украине приблизился к 2,5 млн тонн: где больше всего урожая

Сельхозпредприятия почти всех регионов Украины начали собирать подсолнечник / Фото: Коллаж: Сегодня

Во всех областях Украины начали собирать подсолнечник. Средняя урожайность составляет 21,2 ц/га. Это на 1 ц/га больше, чем в прошлом году (20,2 ц/га).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства агрополитики и продовольствия Украины, передает Agrotimes.

Cредняя урожайность подсолнечника по регионам:

Тернопольская область – 34,24 ц/га;

Хмельницкая область – 33,02 ц/га;

Винницкая область – 32,48ц/га;

Луганская область – 17,9 ц/га;

Николаевская область -18,5 ц/га.

Лидеры по валовому сбору масличной:

Днепропетровская область – с 27% площадей намолотили 335,4 тыс. тонн при урожайности 20,53 ц/га;

Луганская область – с 41% площадей собрали 310,6 тыс. тонн при урожайности 17,9 ц/га;

Донецкая область – с 39% площадей собрали 310,3 тыс. тонн при урожайности 22,9 ц/га.

Украина уже собрала почти 46 миллионов тонн зерна

Намолочено уже 33 млн тонн пшеницы,10,2 млн тонн ячменя, 582 тыс. тонн гороха.

Лидер по намолоту зерна по состоянию на 17 сентября – Одесская область (там собрали более 4,35 млн тонн зерна).

Лидер по урожайности пшеницы – Хмельницкая область с показателем 60,3 ц/га.

Собрано около 2,9 млн тонн семян рапса с площади 1 млн га при урожайности 28,6 ц/га. Самая высокая урожайность культуры наблюдается в Тернопольской (37,2 ц/га) и Хмельницкой (35 ц/га) областях.

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Сельхозпроизводители 10 областей начали сбор кукурузы. Аграрии 20 областей проводят сбор гречки, которой намолочено 62,6 тыс. тонн при урожайности 13,4 ц/га,

Сельхозпроизводители 18 областей проводят сбор проса.

Цены на основные виды сельскохозяйственной продукции

Закупочные цены на пшеницу (2,3 и 4 класса) в годовом измерении выросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн/т без НДС соответственно).

А закупочные цены на кукурузу – выросли на 27% (до 7007 грн/т без НДС), а на подсолнечник – 23%, до 16 092 грн.

В то же время отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем составляли 12,91 грн/кг (+ 24%), на пшенную крупу – 14,10 грн/кг (+13%); на гороховую крупу – 14,33 грн/кг (+20%), на ячменную крупу – 11,20 грн/кг (+31%).

Закупочные цены на гречку в годовом измерении выросли на 18% (до 20 161 грн/т без НДС), а средняя цена гречневой крупы от производителей – на 14% (до 35,63 грн/кг с НДС).