Сбербанку більше немає? Що відбувається на біржі

Акції Сбербанку повністю впали / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
По DNS Сбербанку українські ІТ-шники завдали колосального удару. Станом на 12:40 за київським часом Сбербанк впав, а за ним і повністю вся біржа.
Про це повідомляє українська IT-армія у Telegram.
Українські ІТ-спеціалісти впоралися з цим буквально за 2 хв.
Що відбувається на біржі?
За даними Yahoo. Finance, акції Сбербанку впали до позначки 0,916, при тому, що торги 28 лютого відкрилися на рівні 1,200. Відбулося падіння буквально за ранок цього ж дня.
Рубль пробив дно
Російський рубль на міжнародних торгах обвалився на понад 30%. За словами експертів, такий низький курс був востаннє у 1998 році. Найбільший спад було зафіксовано вранці 28 лютого. За один долар можна було купити 114 рублів, а євро коштував 127.
Натомість офіційний курс Центробанку – 83,5 рубля за долар, а населенню валюту в обмінниках продають по 100-190 рублів.
Раніше ми писали, що після злочинного нападу Путіна на Україну західні країни відреагували жорсткими санкціями.
Також ми розповідали, що росіяни по всій країні вишиковуються в черги до банкоматів, щоб зняти іноземну валюту.