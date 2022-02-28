Сбербанку більше немає? Що відбувається на біржі

Акції Сбербанку повністю впали / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

По DNS Сбербанку українські ІТ-шники завдали колосального удару. Станом на 12:40 за київським часом Сбербанк впав, а за ним і повністю вся біржа.

Про це повідомляє українська IT-армія у Telegram.

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Українські ІТ-спеціалісти впоралися з цим буквально за 2 хв.

Сбербанк впав / Фото: IT ARMY of Ukraine

Що відбувається на біржі?

За даними Yahoo. Finance, акції Сбербанку впали до позначки 0,916, при тому, що торги 28 лютого відкрилися на рівні 1,200. Відбулося падіння буквально за ранок цього ж дня.

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Динаміка акцій за місяць / Фото: Yahoo.Finance

Рубль пробив дно

Російський рубль на міжнародних торгах обвалився на понад 30%. За словами експертів, такий низький курс був востаннє у 1998 році. Найбільший спад було зафіксовано вранці 28 лютого. За один долар можна було купити 114 рублів, а євро коштував 127.

Натомість офіційний курс Центробанку – 83,5 рубля за долар, а населенню валюту в обмінниках продають по 100-190 рублів.

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Раніше ми писали, що після злочинного нападу Путіна на Україну західні країни відреагували жорсткими санкціями.

Також ми розповідали, що росіяни по всій країні вишиковуються в черги до банкоматів, щоб зняти іноземну валюту.