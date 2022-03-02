Сбербанк іде з європейського ринку – причина

Що відбувається з найбільшим банком Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський Сбербанк, який потрапив під потужні санкції союзників, заявив про звільнення з європейського ринку через відтік грошових коштів.

Про це повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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"Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відтоком грошових коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень. Відповідно до розпорядження Центрального банку Росії Сбербанк Росії не зможе здійснити постачання ліквідності в європейські дочірні банки", – заявив Сбербанк.

Ліквідація Сбербанку в Україні

25 лютого Національний банк України оголосив, що відкликає ліцензію та ліквідує всі банки, які перебувають під контролем країни-агресора, зокрема і Сбербанк.

До списку також потрапили:

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АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії";

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

"Сьогодні" також писали, які санкції проти російських банків ввели США і розповідали, як війна проти України вдарила про економіці РФ.