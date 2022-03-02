Сбербанк іде з європейського ринку – причина

Що відбувається з найбільшим банком Росії / Фото: Колаж: Сьогодні
Російський Сбербанк, який потрапив під потужні санкції союзників, заявив про звільнення з європейського ринку через відтік грошових коштів.
Про це повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".
"Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відтоком грошових коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень. Відповідно до розпорядження Центрального банку Росії Сбербанк Росії не зможе здійснити постачання ліквідності в європейські дочірні банки", – заявив Сбербанк.
Ліквідація Сбербанку в Україні
25 лютого Національний банк України оголосив, що відкликає ліцензію та ліквідує всі банки, які перебувають під контролем країни-агресора, зокрема і Сбербанк.
До списку також потрапили:
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії";
- Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".
"Сьогодні" також писали, які санкції проти російських банків ввели США і розповідали, як війна проти України вдарила про економіці РФ.