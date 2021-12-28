Салют на Новий рік 2022: де і за скільки купити феєрверки в Україні

Імпорт феєрверків вже сягнув 2 мільйонів доларів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Часто, щоб отримати незабутні емоції, українці скуповують магазини з піротехнічними пристосуваннями, доповнюючи свята кольоровими, світловими та звуковими ефектами. Їхня вартість буває різна, це залежить від ряду характеристик.

"Сьогодні" дізнався, за скільки можна придбати піротехніку різних видів.

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На ринку існує величезна кількість піротехнічних пристосувань, ціна за певний вид може сягати до 36 тисяч гривень, а то і більше.

Наприклад:

хлопавки вартують від 3 до 80 гривень;

звукові чи шумові шашки можна придбати від 15 грн за упаковку:

ціна петард варіюється в межах 10-30 грн;

римські свічки коштують від 8 до 600 грн за штуку, залежно від розміру;

невелика салютна установка обійдеться приблизно у 200-300 грн, за велику вартість може сягати до понад 3 тис грн;

піротехнічні ракети і фонтани можна знайти від 35 грн за упаковку;

димові шашки вартуватимуть 45 грн за одиницю.

В інтернет-магазинах можна знайти як товари, так і послуги, ціни яких подекуди шокують. Наприклад, за професійний феєрверк у Києві, що триватиме 3 хв, правлять більше 29 тисяч гривень. Варте уваги і те, що придбали його більше 10 раз.

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Найдорожчою салютною установкою, що нам довелося знайти, є феєрверк на 600 залпів. Раніше його ціна сягала 42 240 грн, тепер зі знижкою можна придбати за 36 748 грн.

Найдешевшими піротехнічними засобами є хлопавки за 3 грн та бенгальські вогні за 5 грн.

Імпорт феєрверків перевищив 2 млн доларів

За даними Держмитслужби, на 2,07 млн дол Україна закупилася феєрверків у Китаю, решта (11,2 тис дол) — у Нідерландів.

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Загалом, за 11 місяців 2021 року Україна зменшила купівлю феєрверків за кордоном на 14,05% — з 2,42 млн дол торік до 2,08 млн дол.

Більшість феєрверків, з наближенням новорічних свят, імпортовано за останні місяці. Так, у серпні імпорт цього продукту становив 269,3 тис дол, у вересні — 478,87 тис дол, у жовтні — 514,36 тис дол, у листопаді — 480,53 тис дол.

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