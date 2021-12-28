Салют на Новый год 2022: где и за сколько купить фейерверки в Украине

Импорт фейерверков уже достиг 2 миллионов долларов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Часто, чтобы получить незабываемые эмоции, украинцы скупают магазины с пиротехническими приспособлениями, дополняя праздники цветными, световыми и звуковыми эффектами. Их стоимость бывает разная, это зависит от ряда характеристик.

"Сегодня" узнал, за сколько можно приобрести пиротехнику разных видов.

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На рынке существует огромное количество пиротехнических приспособлений, цена за определенный вид может достигать до 36 тысяч гривен, а то и больше.

Например:

хлопушки стоят от 3 до 80 гривен;

звуковые или шумовые шашки можно приобрести от 15 грн за упаковку:

цена петард варьируется в пределах 10–30 грн;

римские свечи стоят от 8 до 600 грн за штуку в зависимости от размера;

небольшая салютная установка обойдется примерно в 200-300 грн, за большую стоимость может достигать более 3 тыс грн;

пиротехнические ракеты и фонтаны можно найти от 35 грн за упаковку;

дымовые шашки будут стоить 45 грн за единицу.

В интернет-магазинах можно найти как товары, так и услуги, цены которых шокируют. Например, за профессиональный фейерверк в Киеве, который будет длиться 3 мин, правят больше 29 тысяч гривен. Достойно внимания и то, что приобрели его уже более 10 раз.

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Самой дорогой салютной установкой, которую мы нашли, является фейерверк на 600 залпов. Раньше его цена достигала 42240 грн, теперь же со скидкой можно приобрести за 36 748 грн.

Самые дешевые пиротехнические средства — хлопушки за 3 грн и бенгальские огни за 5 грн.

Импорт фейерверков превысил 2 млн долларов

За данными Гостаможслужбы, на 2,07 млн долл Украина закупилась фейерверков у Китая, остальные (11,2 тыс долл) — у Нидерландов.

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В целом, за 11 месяцев 2021 года Украина уменьшила покупку фейерверков за рубежом на 14,05% — с 2,42 млн долл. в прошлом году до 2,08 млн дол.

Большинство фейерверков с приближением новогодних праздников импортировано за последние месяцы. Так, в августе импорт этого продукта составил 269,3 тыс долл, в сентябре — 478,87 тыс долл, в октябре — 514,36 тыс долл, в ноябре — 480,53 тыс долл.

Раньше мы писали, сколько к празднику будет стоить качественная красная икра.

А также советовали, где украинцы могут подзаработать к Новому году немаленькие суммы.