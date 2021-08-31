З початку року в Україні на 20% зросли обсяги будівництва житла

Нове будівництво склало 35,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції. Колаж: "Сьогодні"

Обсяги будівництва житла в Україні в січні-липні 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 19,9%. При цьому в липні будівництво житла зросла на 39,3%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, за січень-липень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано нульове зростання, в липні – падіння на 0,5%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-липні 2021 року склав 97,4 млрд гривень.

Нове будівництво склало 35,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) – 36,5%, реконструкція і технічне переоснащення – 27,9%.

Географічний охоплення в статистиці:

Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

В Україні прогнозують зростання цін на нерухомість

Невпинне зростання цін на рухомість в Україні спричинене апетитами "Укрзалізниці", яка хоче підвищити тарифи на вантажні перевезення. І ланцюгова реакція через дії монополіста зачепить далеко не тільки сферу будівництва, переконані експерти, з якими розмовляв журналіст Микола Антофійчук для новин "Сьогодні".

Олександр Руданов, який очолює всеукраїнську спілку фахівців з нерухомості, каже – ціни сказилися. Ще трохи і забудовники не зможуть спрогнозувати вартість квадратних метрів на момент завершення будівництва.

"За перше півріччя 2021 року собівартість будівництва житла вже зросла, це за даними Держстату, зросла загалом на 13%", – каже фахівець.

І це лише початок. 12 мільярдів гривень додаткового заробітку на вантажних перевезеннях, які запланувала собі "Укрзалізниця", неминуче вплинуть мало не на всі сфери економіки. І будівництво та ринок нерухомості – чи не перші під найболючішим ударом.

Раніше ми також писали:

Більше новин дивіться в повному випуску "Сьогодні":