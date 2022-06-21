З 1 вересня деяких українців у Польщі чекають зміни — кого стосуються

До польських шкіл 1 вересня піде щонайменше 400 тисяч українських учнів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Питання дефіциту вчителів у Польщі стає дедалі гострішим, оскільки з 1 вересня до польських шкіл піде щонайменше 400 тис. дітей з України, що вдвічі більше, ніж навчається там нині. А з огляду на те, що кількість біженців може стати ще більшою, проблеми дефіциту вчителів не уникнути.

Як повідомляє місцеве видання gazetawroclawska.pl, заступник міністра освіти й науки Польщі Томаш Ржимковський заявив, що українські класи відкриють, але викладати українську мову дітям не буде кому.

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Тож у сусідній країні планують ухвалити закон, який дозволить працювати українським вчителям, адже двомовного персоналу в країні немає.

Нагадаємо, що у Європі українські діти можуть навчатись у школах безкоштовно. Якщо українську дитину прийняли до польської чи чеської школи, вона не зобов'язана відвідувати дистанційне навчання в українській школі. Час навчання зараховуватимуть загалом, незалежно від того, де і скільки дитина навчалася.

Допомога українцям у Польщі

Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe виплатить українцям у Польщі по 700 злотих (близько 4593 грн) та 600 злотих (3869 грн) – на кожного іншого члена сім'ї.

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Програма фінансової допомоги спрямована на підтримку українців, які втекли до Польщі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Українці, які подали заявку на фінансову допомогу, отримають виплату в розмірі 700 злотих на особу та 600 злотих на кожного іншого члена сім'ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менш ніж три місяці.

Зазначається, що в пріоритеті на грошову допомогу — українці, які особливо потребують. Однак навіть реєстрація на участь у програмі не гарантує отримання виплати.

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Нагадаємо, що громадські організації вирішили виплатити українцям у Польщі з картою поляка по 1500 злотих (11 400 грн) на дорослого та 750 злотих (5700 грн) на дітей.

Раніше ми розповідали, що українцям, які приїхали до Польщі з 24 лютого 2022 року, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торгової мережі Biedronka для покупок.