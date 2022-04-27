Ринок пального чекає на удар: як війна змінить ціни на енергоресурси

Що буде з цінами на енергоресурси через війну / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Через війну РФ проти України у світі ціни на пальне та всі енергоресурси зростатимуть аж до 2024 року.

Такий прогноз зробили у Світовому банку.

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Експерти вважають, що ціни досягнуть "історично високих показників". Вартість енергоносіїв зросте більш ніж на 50% протягом 2022 року, а стабілізувати її вдасться лише протягом 2023–2024 років.

А сільськогосподарська продукція та метали подорожчають, але вже майже на 20%. Аналітики згадали і про еталонну нафту марки Brent, яка має подорожчати на 40% у зв'язку з порушенням логістики та виробничих процесів.

Ціна за барель буде близько 100 доларів і таке масштабне подорожчання відбувається вперше з 2013 року. Зростуть ціни і на природний газ у Європі, приблизно на 50%, а на вугілля – на 80%.

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"Це найбільший шок на ринку споживчих товарів з 1970-х років. Як і тоді, шок посилюється зростанням обмежень у торгівлі їжею, пальним та добривами", – каже віцепрезидент Групи Світового банку з питань збалансованого розвитку Індерміт Гілл.

Упродовж найближчих трьох років зростуть і ціни на всі продукти, особливо якщо порівнювати середньорічні показники за останні п'ять років. Чим довше йтиме війна, тим сильнішими будуть цінові коливання.

Ціни на пальне в Україні

За останній тиждень ціни на пальне на українських АЗС помітно зросли.

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Вартість бензину А-92 стартує від 32,22 грн/л, він подорожчав на 15-40 коп. А-95 можна придбати за ціною від 33,33 грн/л, а подорожчання сягає 23-30 коп. останні кілька днів.

Подорожчало і дизельне пальне, причому більше ніж інші види пального – на 1–1,2 грн.

"Сьогодні" також писали, що на українські АЗС привезли новий вид пального, і розповідали про ціни на нього у США.