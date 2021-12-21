Ринок пального: ціни продовжують знижуватися, чого чекати до кінця року

/ Фото: Сьогодні

В Україні продовжують дешевшати бензин та дизельне пальне. Нехай ненабагато, на 5-10 копійок за літр, але все одно тренд низхідний. Та й ціна зрідженого газу, яка побила всі рекорди, схоже, готується піти вниз. Тож до Нового року заправитися буде ще дешевше, ніж зараз. Наскільки ціни впадуть, з'ясували "Сьогодні".

Наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

Реклама

Що змінилося за тиждень

Міністерство економіки 14 грудня опублікувало нові граничні рекомендовані ціни на бензин та дизпальне . Вони, як і очікували експерти, виявилися трохи нижчими за попередні. Тепер максимальна ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 30,78 грн/л (-10 коп.), на "звичайне" дизпальне – 30,13 грн/л (-14 коп.). Зниження рекомендованих цін триває вже п'ять тижнів поспіль на бензин та сім тижнів поспіль на дизпальне. У вересні-жовтні нафтопродукти лише дорожчали.

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин і ДП уряд запровадив у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється.

За тиждень бензини та дизпальне подешевшали у всіх областях та у Києві на 1-18 коп/л. Найбільше зниження цін на бензин А-95 – у Донецькій області: на 18 коп./л, на дизель – у Київській: на 16 коп./л.

Реклама

Найвищі ціни на бензин А-92 та дизель на Луганщині: А-92 коштує 30,28 грн/л (не змінилася), ДП – 30,91 грн/л (-11 коп.). Найдорожчий бензин А-95 у Києві – 31,43 грн/л (-1 коп.).

Найнижчі ціни на бензини у Сумській області: А-92 – 29,02 грн/л (-1 коп.), А-95 – 29,95 грн/л (-2 коп.), на ДП – у Закарпатській – 28,93 грн/л (-5 коп.).

Вартість автогазу в більшості регіонів (13 із 25, включаючи Київ) не змінилася. У чотирьох областях газ подорожчав на 2-6 коп./л, у восьми подешевшав на 1-6 коп./л. Найдорожчий газ, як і раніше, в Луганській обл. -19,39 грн/л, найдешевший – у Рівненській обл. – 18,84 грн/л. Середні ціни в обох областях не змінилися.

Реклама

Розкид цін не змінився за бензинами та автогазом і зменшився за дизпальним. По А-92 розкид становить 4,3% (1,26 грн/л), А-95 – 4,9% (1,48 грн/л), по дизелю – 6,6% (1,92 грн/л) л), було 7%, щодо газу – 5,2% (0,95 грн/л).

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,48 грн/л (-2 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,21 грн/л (-5 коп.)

Ціни на ДТ

Середня ціна по Україні – 29,46 грн/л (-6 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 19,06 грн/л (-1 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Геннадій Рябцев каже, що якби не рекомендації Мінекономіки, то роздрібні ціни могли й не змінитися, оскільки ринок увійшов до цінової рівноваги.

"За минулий тиждень не відбулося суттєвих змін цін, як і очікувалося, – констатував Геннадій Рябцев. – Зберігся тренд на зниження, більшість трейдерів вийшли на той рівень, який є комфортним для них на період тривалих новорічних свят та готуються до відпусток, "мертвого сезону". Він розпочнеться вже цього тижня та триватиме до 10 січня".

За даними Сергія Куюна, до рекомендованих зменшили ціни мережі АЗС преміум-сегменту WOG, ОККО, Shell, Паралель, SOCAR, у яких прайси відповідають граничним. Переписали слідом за ними цінники й ряд мереж, що працюють у середньому та нижньому ціновому сегментах.

Так, у мережі AMIC ціни на бензини та ДП зменшилися на 17 коп./л: А-92 – до 30,03 грн/л, А-95 – до 30,61 грн/л та ДП – до 29,96 грн/л л. У мережі "Катрал" ДП та бензин А-92 подешевшали на 40 коп./л, до 29,37 грн/л та 29,99 грн/л відповідно, А-95 — на 20 коп./л, до 30,57 грн/л. БРСМ-Нафта, BVS, Chipo, Овіс і Motto знизили ціну пального на 5-50 коп./л.

"Оптовий ринок України обрав тренд на зниження, за словами трейдерів, це спричинено, по-перше, високими запасами, по-друге, помітним скороченням попиту на початку грудня, – аналізує Сергій Куюн. – Надлишкові запаси та сезонне зменшення споживання тиснуть на ціни, які можуть продовжити зниження через очікувані холоди. Ринок увійшов у період низького попиту, що змушує знижувати цінники, щоб не залишитися з великим запасом на період затяжних свят. Дрібнооптові партії дизпального подешевшали за тиждень на 62 коп./л (-2,41%), бензини – на 21 коп./л (-0,76%)".

Гуртові ціни на скраплений газ також продовжили зниження. За даними "А-95", ціни газу 20 грудня на торгах склали 29 280–29 600 грн/т. Поки що тренд різноспрямований: від – 960 грн/т до +360 грн/т, залежно від продавця. Але раніше було дорожче: 16 грудня "Укргазвидобування" продала 855 т газу по 29 826 грн/т (-689 грн/т до торгів 14 грудня).

"В опті ціна продовжила падати, але якось невпевнено, і обсяги, що продаються дешевше, поки що невеликі, – каже Артем Куюн. – Цього тижня потенціал для зниження є, хоча не такий значний, як очікувалося (до 2 грн/л – Авт.). Але ціна в роздріб уже має впасти нижче 19 грн/л. Поки ринок причаївся, на тлі зниження продажів трейдери вичікують, хто перший не витримає".

Що може змінитись за тиждень

Думки експертів з бензину та ДП розійшлися: Геннадій Рябцев упевнений, що на тижні середні ціни не відрізнятимуться від чинних, а Сергій Куюн каже, що вони ще знизяться.

"Бензин та дизель за тиждень подешевшають у середньому ще на 15-20 коп./л", – підрахував Сергій Куюн.

Більше непередбачувана ситуація на ринку газу. За прогнозом Артема Куюна, ціни на газ у роздробі до кінця цього тижня залишаться стабільними. А ось далі, коли на свята попит ще зменшиться, цілком можливий серйозний обвал.

"Якщо преміум-бренди опустять ціни до 19 грн/л, а це на 65-98 копійок, то решта мереж буде змушена переписати цінники, оскільки середня різниця у вартості зараз у межах 50-60 коп./л", – уточнив Артем. Куюн.

Пальне дешевшає, а в мегаполісах автомобілі додатково спалюють його в пробках із-за снігопаду. Докладніше дивіться у сюжеті.