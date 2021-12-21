Рынок топлива: цены продолжают снижаться, чего ожидать к концу года

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В Украине продолжают дешеветь бензин и дизельное топливо. Пусть ненамного, на 5-10 копеек за литр, но все равно тренд нисходящий. Да и цена сжиженного газа, которая побила все рекорды, похоже, готовится пойти вниз. Так что к Новому году заправиться будет еще дешевле, чем сейчас. Насколько упадут цены, выяснили "Сегодня".

Наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Министерство экономики 14 декабря опубликовало новые предельные рекомендованные цены на бензин и дизтопливо. Они, как и ожидали эксперты, оказались чуть ниже предыдущих. Теперь максимальная цена на "обычный" бензин не должна превышать 30,78 грн/л (-10 коп.), на "обычное" дизтопливо – 30,13 грн/л (-14 коп.). Снижение рекомендованных цен продолжается уже пять недель подряд на бензин и семь недель подряд на дизтопливо. В сентябре-октябре нефтепродукты только дорожали.

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

За неделю бензины и дизтопливо подешевели во всех областях и в Киеве на 1-18 коп/л. Самое большое снижение цен на бензин А-95 – в Донецкой области: на 18 коп./л, на дизель – в Киевской: на 16 коп./л.

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Самые высокие цены на бензин А-92 и дизель на Луганщине: А-92 стоит 30,28 грн/л (не изменилась), ДТ – 30,91 грн/л (-11 коп.). Самый дорогой бензин А-95 в Киеве – 31,43 грн/л (-1 коп.).

Самые низкие цены на бензины в Сумской области: А-92 – 29,02 грн/л (-1 коп.), А-95 – 29,95 грн/л (-2 коп.), на ДТ – в Закарпатской – 28,93 грн/л (-5 коп.).

Стоимость автогаза в большинстве регионов (13 из 25, включая Киев) не изменилась. В четырех областях газ подорожал на 2-6 коп./л, в восьми подешевел на 1-6 коп./л. Самый дорогой газ по прежнему в Луганской обл. -19,39 грн/л, самый дешевый – в Ровенской обл. – 18,84 грн/л. Средние цены в обоих областях не изменились.

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Разброс цен не изменился по бензинам и автогазу и уменьшился по дизтопливу. По А-92 разброс составляет 4,3% (1,26 грн/л), по А-95 – 4,9% (1,48 грн/л), по дизелю – 6,6% (1,92 грн/л), было 7%, по газу – 5,2% (0,95 грн/л).

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,48 грн/л (-2 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,21 грн/л (-5 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 29,46 грн/л (-6 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 19,06 грн/л (-1 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Геннадий Рябцев говорит, что, если бы не рекомендации Минэкономики, то розничные цены могли и не измениться, так как рынок вошел в ценовое равновесие.

"За прошедшую неделю не произошло существенных изменений цен, как и ожидалось, – констатировал Геннадий Рябцев. – Сохранился тренд на снижение, большинство трейдеров вышли на тот уровень, который является комфортным для них на период длительных новогодних праздников и готовятся к отпускам, "мёртвому сезону". Он начнется уже на этой неделе и продлится до 10 января".

По данным Сергея Куюна, до рекомендованных снизили цены сети АЗС премиум-сегмента WOG, ОККО, Shell, Параллель, SOCAR, у которых прайсы соответствуют граничным. Переписали вслед за ними ценники и ряд сетей, работающих в среднем и нижнем ценовом сегментах.

Так, в сети AMIC цены на бензины и ДТ уменьшились на 17 коп./л: А-92 — до 30,03 грн/л, А-95 — до 30,61 грн/л и ДТ — до 29,96 грн/л. В сети "Катрал" ДТ и бензин А-92 подешевели на 40 коп./л, до 29,37 грн/л и 29,99 грн/л соответственно, А-95 — на 20 коп./л, до 30,57 грн/л. "БРСМ-Нафта", BVS, Chipo, "Овис" и Motto снизили цену топлива на 5-50 коп./л.

"Оптовый рынок Украины выбрал тренд на снижение, по словам трейдеров, это вызвано, во-первых, высокими запасами, во-вторых, заметным сокращением спроса в начале декабря, – анализирует Сергей Куюн. – Избыточные запасы и сезонное уменьшение потребления давят на цены, которые могут продолжить снижение из-за ожидающихся холодов. Рынок вошел в период низкого спроса, который вынуждает снижать ценники, чтобы не остаться с большим запасом на период затяжных праздников. Мелкооптовые партии дизтоплива подешевели за неделю на 62 коп./л (-2,41%), бензины — на 21 коп./л (-0,76%)".

Оптовые цены на сжиженный газ также продолжили снижение. По данным "А-95", цены газа 20 декабря на торгах составили 29 280–29 600 грн/т. Пока тренд разнонаправленный: от – 960 грн/т до +360 грн/т, в зависимости от продавца. Но ранее было дороже: 16 декабря "Укргаздобыча" продала 855 т газа по 29 826 грн/т (-689 грн/т к торгам 14 декабря).

"В опте цена продолжила падать, но как-то неуверенно, и объемы, продаваемые дешевле, пока небольшие, – говорит Артем Куюн. – На этой неделе потенциал для снижения есть, хотя не такой значительный, как ожидалось (до 2 грн/л – Авт.). Но цена в рознице уже должна упасть ниже 19 грн/л. Пока рынок затаился, на фоне снижения продаж трейдеры выжидают, кто первый дрогнет".

Что может измениться за неделю

Мнения экспертов по бензину и ДТ разошлись: Геннадий Рябцев уверен, что на неделе средние цены не будут отличаться от действующих, а Сергей Куюн говорит, что они еще снизятся.

"Бензин и дизель за неделю подешевеют в среднем еще на 15-20 коп./л", – подсчитал Сергей Куюн.

Более непредсказуемая ситуация на рынке газа. По прогнозу Артема Куюна, цены на газ в рознице до конца этой недели останутся стабильными. А вот дальше, когда на праздники спрос еще снизится, вполне возможен серьезный обвал.

"Если премиум-бренды опустят цены до 19 грн/л, а это на 65-98 копеек, то остальные сети будут вынуждены переписать ценники, так как средняя разница в стоимости сейчас в пределах 50-60 коп./л", – уточнил Артем Куюн.

Топливо дешевеет, а в мегаполисах автомобили дополнительно сжигают его в пробках из-за снегопада. Подробнее смотрите в сюжете.