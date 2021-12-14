Цены на топливо продолжают снижение, почем теперь бензин, дизель, автогаз

Эксперты ждут удешевления еще на 10-15 коп./л и впадания рынка в "новогоднюю спячку"

/ Фото: Сегодня

На топливном рынке Украины постепенно прекращается "ценопад": бензин и дизтопливо хотя и продолжили дешеветь, но на порядок медленнее, чем на стыке осени и зимы. За минувшую неделю среднее снижение цен уложилось в 10 коп./л, тогда как за предыдущие семь дней цены упали больше чем на гривню. Стоимость автогаза стабильна три недели подряд.

Анализ ситуации на рынке топлива и прогнозы о том, что дальше будет с ценами на горючее в декабре, дали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Рынок замедлился в ожидании опубликования Министерством экономики новых предельных рекомендованных цен на бензин и дизтопливо. Месяц подряд они снижались на бензин и сорок дней подряд – на ДТ. В сентябре-октябре нефтепродукты только дорожали. В понедельник вечером новые цены опубликованы не были, ожидается, что это произойдет во вторник, 14 декабря. Пока максимальная цена на "обычный" бензин не должна превышать 30,88 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 30,27 грн/л.

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

За неделю бензины и дизтопливо подешевели в 10-ти областях и в Киеве на 1-10 коп/л, в семи – на 12-22 коп./л, в восьми регионах цены не изменились. Самое большое снижение цен на бензин А-95 в Полтавской области – на 22 коп./л, на дизель – в Киевской: на 27 коп./л.

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Самые высокие цены на бензин А-92 и дизель на Луганщине: А-92 стоит 30,28 грн/л, ДТ – 31,02 грн/л, они не изменились за неделю. Самый дорогой бензин А-95 в Киеве – 31,44 грн/л (-12 коп./л).

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской области: А-92 – 29,03 грн/л (-13 коп./л), А-95 – 29,97 грн/л (-13 коп./л), ДТ – 29 грн/л (-12 коп./л). Сумщина – единственная область, где бензин и ДТ в среднем дешевле 30 грн/л.

Цена литра автогаза менялась в большинстве регионов в пределах статистической погрешности – на 1-4 коп. вверх или вниз, в восьми – осталась стабильной. В четырех областях газ подорожал заметнее – на 7-10 коп./л. Самый дорогой газ по прежнему в Луганской обл. -19,39 грн/л (цена не изменилась). Самый дешевый газ теперь в Ровенской обл. – 18,84 грн/л (-12 коп./л, это самое большое снижение цен).

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Разброс цен не изменился по бензину А-95 и увеличился по остальным видам топлива. По А-92 разброс составляет 4,3% (1,25 грн/л), было 3,8%, по А-95 – 4,9% (1,47 грн/л), по дизелю – 7% (2,02 грн/л), было 6,5%, по газу – 2,9% (0,63 грн/л), было 2,5%.

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 29,50 грн/л (-6 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,26 грн/л (-8 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 29,52 грн/л (-8 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 19,07 грн/л (0 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что рынок вошел в редкое как для последних месяцев ценовое равновесие, готовясь впасть в "зимнюю спячку".

"Причин тому две: низкий спрос на топливо как у автомобилистов, так и у аграриев, закончивших полевые работы, а также избыточные запасы на рынке, – разъяснил Геннадий Рябцев. – Но трейдеры, наоборот, контрактуют топливо, пока оптовые цены на него снизились. Готовятся к трехнедельному "зимнему отпуску", с 25 декабря по 14 января".

По словам Сергея Куюна, после ценовых "качелей" и массированных поставок октября-ноября оптовый рынок начал приходить в себя. На второй неделе декабря автомобильные партии дизтоплива просели еще на 7 коп./л (-0,27%), а бензины, наоборот, подорожали на 3 коп./л (+0,13%). Если нефть не качнется снова, других факторов ценовых колебаний на данный момент нет.

"После пике мировых цен на нефть на 11‒13% неделей ранее произошел отскок, в результате которого нефть самой популярной марки Brent отыграла половину падения, закрепившись на уровне 75 долл./баррель (+5,6% за неделю), – анализирует Сергей Куюн. – Поддержку росту цен оказали новости о том, что новый штамм COVID-19 "Омикрон" не такой страшный, как ожидалось. На этом оптимизме основные виды нефтепродуктов на европейских рынках подскочили на 40 долларов/т (+6,6%)".

Но в Украине топливо пока дешевеет. По данным "А-95", в сети АЗС KLO А-92 подешевел на 20 коп./л, до 29,99 грн/л, А-95 — на 30 коп./л, до 30,39 грн/л, ДТ — на 80 коп./л, до 28,99 грн/л. Дискаунтеры "БРСМ-Нафта", SUNOIL и Motto снизили цену на топливо на 0,30-1,51 грн/л. Еще ряд сетей опустили цены в пределах одной гривни. В премиум-сетях WOG, OKKO, SOCAR, "Паралллель", снизивших цены до предельно рекомендованных еще 10 дней назад, прайсы не изменились.

Артем Куюн дал подробный анализ ситуации на рынке сжиженного газа. По его словам, стоимость газа в ноябре 2021 г. достигла пиковых значений за всю историю наблюдений. Рекорды были обусловлены исключительно конъюнктурой мирового рынка. Декабрь обещает долгожданное потребителями ценовое послабление.

"К концу года факторов, толкающих цену вниз, накопилось достаточно: коронавирус не дает отскочить нефтяным ценам обратно к 85 долл./баррель, а в странах-потребителях автогаза идет серьезное сезонное снижение, – говорит Артем Куюн. – Это позволяет говорить о возможности падения цен в рознице до 15,7-16 грн/л".

Насколько быстрыми могут быть темпы снижения с нынешних пиковых отметок, с учетом того, что на рынке сохраняются запасы дорогого газа?

По словам Артема Куюна, снижение цен будет плавным, если не вмешаются сети-дискаунтеры, которые начнут демпинговать, задействуют все доступные возможности, чтобы обвалить цену до минимума. Сейчас это желание может быть особенно острым, поскольку разрыв на стеле с "брендами" в ноябре сократился до минимума, и продажи у дискаунтеров ощутимо просели.

Что может измениться за неделю

Оба эксперта по бензину и ДТ говорят, что стоимость топлива в розницу теперь будут зависеть от того, какими окажутся свежие рекомендованные цены от Минэкономики. Мнения разошлись: Геннадий Рябцев уверен, что эти цены не будут отличаться от уже действующих, а Сергей Куюн говорит, что они снизятся.

"Вектор на снижение будет однозначно. На бензин на 10 коп./л, на ДТ – на 14 коп./л", – подсчитал Сергей Куюн.

Это значит, что сети премиум сегмента, работающие по верхнему пределу, цены снизят на эту величину. У остальных возможны либо незначительные корректировки, либо ценники не изменятся.

По прогнозу Артема Куюна, цены на газ в рознице до конца недели останутся стабильными.

"Цены начали падать, но остановились и даже ситуативно, в отдельных областях, вернулись к росту. Поэтому в рознице пока вряд ли стоит ждать снижения", – добавил эксперт.

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