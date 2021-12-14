Ціни на пальне продовжують зниження, яка тепер ціна на бензин, дизель, автогаз

Експерти чекають здешевлення ще на 10-15 коп./л і впадання ринку в "новорічну сплячку"

/ Фото: Сьогодні

На паливному ринку України поступово припиняється "цінопад" : бензин і дизпальне хоч і продовжили дешевшати, але на порядок повільніше, ніж на стику осені та зими. За минулий тиждень середнє зниження цін уклалося в 10 коп./л, тоді як за попередні сім днів ціни впали більше, ніж на гривню. Вартість автогазу стабільна три тижні поспіль.

Аналіз ситуації на ринку пального та прогнози про те, що далі буде з цінами на пальне у грудні, дали наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев та експерт ринку зрідженого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Ринок сповільнився в очікуванні на опублікування Міністерством економіки нових граничних рекомендованих цін на бензин та дизпальне. Місяць поспіль вони знижувалися на бензин та сорок днів поспіль – на ДП. У вересні-жовтні нафтопродукти лише дорожчали . У понеділок увечері нові ціни не були опубліковані, очікується, що це відбудеться у вівторок, 14 грудня. Поки що максимальна ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 30,88 грн/л, на "звичайне" дизпальне – 30,27 грн/л.

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин та ДП уряд запровадив у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Вартість преміум-пального та автогазу не регулюється.

За тиждень бензини та дизпальне подешевшали у 10-ти областях та у Києві на 1-10 коп./л, у семи – на 12-22 коп./л, у восьми регіонах ціни не змінилися. Найбільше зниження цін на бензин А-95 у Полтавській області – на 22 коп./л, на дизель – у Київській: на 27 коп./л.

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Найвищі ціни на бензин А-92 та дизель на Луганщині: А-92 коштує 30,28 грн/л, ДП – 31,02 грн/л, вони не змінилися за тиждень. Найдорожчий бензин А-95 у Києві – 31,44 грн/л (-12 коп./л).

Найнижчі ціни на бензини та ДП у Сумській області: А-92 – 29,03 грн/л (-13 коп./л), А-95 – 29,97 грн/л (-13 коп./л), ДП – 29 грн/л (-12 коп./л). Сумщина – єдина область, де бензин та ДП у середньому дешевші за 30 грн/л.

Ціна літра автогазу змінювалась у більшості регіонів у межах статистичної похибки – на 1-4 коп. вгору чи вниз, у восьми – залишилася стабільною. У чотирьох областях газ подорожчав помітніше – на 7-10 коп./л. Найдорожчий газ, як і раніше, в Луганській обл. – 19,39 грн/л (ціна не змінилася). Найдешевший газ тепер у Рівненській обл. – 18,84 грн/л (-12 коп./л, це найбільше зниження цін).

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Розкид цін не змінився за бензином А-95 і збільшився за іншими видами пального. По А-92 розкид становить 4,3% (1,25 грн/л), було 3,8%, А-95 – 4,9% (1,47 грн/л), по дизелю – 7% (2 ,02 грн/л), було 6,5%, газу – 2,9% (0,63 грн/л), було 2,5%.

Які ціни у всіх регіонах – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,50 грн/л (-6 коп.)

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,26 грн/л (-8 коп.)

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 29,52 грн/л (-8 коп.)

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 19,07 грн/л (0 коп.)

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що ринок увійшов до рідкісної як для останніх місяців цінової рівноваги, готуючись впасти в "зимову сплячку".

"Причин тому дві: низький попит на пальне як у автомобілістів, так і в аграріїв, які закінчили польові роботи, а також надлишкові запаси на ринку, – пояснив Геннадій Рябцев. – Але трейдери, навпаки, контрактують пальне, доки оптові ціни на нього знизилися. Готуються до тритижневої "зимової відпустки", з 25 грудня до 14 січня".

За словами Сергія Куюна, після цінових "гойдалок" та масованих постачань жовтня-листопада оптовий ринок почав приходити до тями. На другому тижні грудня автомобільні партії дизпального просіли ще на 7 коп./л (-0,27%), а бензини, навпаки, подорожчали на 3 коп./л (+0,13%). Якщо нафта не хитнеться знову, інших факторів цінових коливань на цей момент немає.

"Після піку світових цін на нафту на 11-13% тижнем раніше стався відскок, в результаті якого нафта найпопулярнішої марки Brent відіграла половину падіння, закріпившись на рівні 75 дол./барель (+5,6% за тиждень), – аналізує Сергій Куюн. – Підтримку зростанню цін надали новини про те, що новий штам COVID-19 "Омікрон" не такий страшний, як очікувалося. На цьому оптимізмі основні види нафтопродуктів на європейських ринках підскочили на 40 доларів за тонну (+6,6%)".

Але в Україні пальне наразі дешевшає. За даними "А-95", у мережі АЗС KLO А-92 подешевшав на 20 коп./л, до 29,99 грн/л, А-95 — на 30 коп./л, до 30,39 грн/л, ДП – на 80 коп./л, до 28,99 грн/л. Дискаунтери "БРСМ-Нафта", SUNOIL та Motto знизили ціну на пальне на 0,30-1,51 грн/л. Ще низка мереж опустили ціни в межах однієї гривні. У преміум-мережах WOG, OKKO, SOCAR, "Параллель", що знизили ціни до рекомендованих ще 10 днів тому, прайси не змінилися.

Артем Куюн дав докладний аналіз ситуації на ринку зрідженого газу. За його словами, вартість газу у листопаді 2021 р. досягла пікових значень за всю історію спостережень. Рекорди обумовлювалися виключно кон'юнктурою світового ринку. Грудень обіцяє довгоочікуване споживачами цінове послаблення.

"До кінця року факторів, що штовхають ціну вниз, накопичилося достатньо: коронавірус не дає відскочити нафтовим цінам назад до 85 дол./барель, а в країнах-споживачах автогазу йде серйозне сезонне зниження, – каже Артем Куюн. – Це дозволяє говорити про можливість падіння цін у роздріб до 15,7-16 грн/л".

Наскільки швидкими можуть бути темпи зниження з нинішніх пікових позначок з огляду на те, що на ринку зберігаються запаси дорогого газу?

За словами Артема Куюна, зниження цін буде плавним, якщо не втручаться мережі-дискаунтери, які почнуть демпінгувати, задіятимуть усі доступні можливості, щоб обвалити ціну до мінімуму. Зараз це бажання може бути особливо гострим, оскільки розрив на стелах з "брендами" у листопаді скоротився до мінімуму, і продаж дискаунтерів відчутно просів.

Що може змінитись за тиждень

Обидва експерти з бензину та ДП кажуть, що вартість пального в роздріб тепер залежатиме від того, якими будуть свіжі рекомендовані ціни від Мінекономіки. Думки розійшлися: Геннадій Рябцев упевнений, що ці ціни не відрізнятимуться від діючих, а Сергій Куюн каже, що вони знизяться.

"Вектор зниження буде однозначно. На бензин на 10 коп./л, на ДП – на 14 коп./л", – підрахував Сергій Куюн.

Це означає, що мережі преміум сегмента, котрі працюють на верхній межі, ціни зменшать на цю величину. В інших можливі або незначні коригування, або цінники не зміняться.

За прогнозом Артема Куюна, ціни на газ у роздробі до кінця тижня залишаться стабільними.

"Ціни почали падати, але зупинилися і навіть ситуативно, в окремих областях повернулися до зростання. Тому в роздробі поки що навряд чи варто чекати зниження", – додав експерт.

Пальне дешевшає, а горе-автомобілісти продовжують творити "дива" на дорогах. Про це, а також про інші свіжі новини дивіться у сюжеті.