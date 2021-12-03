Ryanair запускає два нових рейси з Києва: куди можна полетіти та за скільки

На грецький острів рейс запустять лише влітку / Фото: Колаж: Сьогодні

Ірландський лоукостер Ryanair у 2022 році запустить ще два нових маршрути з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Стокгольма і на острів Керкіра, який відомий, як Корфу.

Про це повідомляє avianews.com.

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Перший рейс Київ-Стокгольм авіакомпанія виконає 29 березня 2022 року. Його виконуватимуть двічі на тиждень – у вівторки та суботи.

Коштують такі квитки на рівні 40-50 євро в один бік. До такого тарифу входить лише ручна поклажа розміром не більше 40х25х20 см.

До карантину авіакомпанія вже літала з Києва до Швеції, але у віддалений аеропорт Скавста. Зараз же використовуватимуть основний аеропорт Арланда, який розташований у 2,5 рази ближче до Стокгольма.

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А на грецький острів рейс запустять лише влітку, з 7 червня 2022 року. Виконуватимуть його раз на тиждень, у вівторок. Коштують такі квитки щонайменше 70-100 євро в один бік.

Знижки від Ryanair

На час новорічних та різдвяних свят лоукостер знизив ціни на рейси до Європи. По знижці можна відлетіти з Києва, Львова, Харкова та Одеси.

За акційною ціною можна придбати квитки до 8 грудня 2021 року, але тільки на період подорожей: з 16 грудня 2021 року до 6 січня 2022 року. Ціни на них стартують від 5 євро в один бік.

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Раніше ми писали, що ірландський лоукостер Ryanair може ввезти до України для базування 20 літаків.

Також, ірландський лоукостер Ryanair з 2 листопада запустив польоти зі Львова до італійського Палермо.