Зростання цін на зерно продовжується: як подорожчала пшениця в Україні за тиждень

Зерно в Україні дорожчає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні протягом попереднього тижня з 15 до 19 листопада дорожчали як зернові, так і олійні культури. Найбільше подорожчала пшениця.

Про це свідчать дані Tripoli.land.

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Протягом тижня були такі ціни на основні товари:

Кукурудза – від 7048 грн до 7185 грн за тонну;

Пшениця, 2 клас – від 8558 грн до 8738 грн за тонну;

Пшениця, 3 клас – від 8510 грн до 8698 грн за тонну;

Ячмінь – від 7008 грн до 7165 грн за тонну;

Соняшник – від 18 408 грн до 18 726 за тонну.

Соя – від 14 581 грн до 17 187 грн за тонну.

Експорт олійних культур

У січні-вересні 2021 року Україна експортувала олійних культур на загальну суму 1,409 млрд. доларів – на 36% більше, ніж минулого року за такий же період.

Як розповів старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції ННЦ "Інститут аграрної економіки" Богдан Духницький, лідируючу позицію щодо обсягів експорту товарів у цій групі займає ріпак – 1,7 млн тонн на суму 1,063 млрд доларів.

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"Німеччина продовжує утримувати лідируючу позицію в рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних олійних. Її частка в загальному експорті цієї продукції склала 21,5% на суму 308 млн. доларів", – зазначив Богдан Духницький.

Значно менші закупили українські олійні культури Бельгія (11,2%), Пакистан (10,9%), Нідерланди (9,4%), Франція (6). %), Білорусь (6%) та Туреччина (5,4%). Нагадаємо, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно з минулим.