Рост цен на зерно продолжается: как подорожала пшеница в Украине за неделю

Зерно в Украине дорожает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине в течение предыдущей недели с 15 по 19 ноября дорожали как зерновые, так и масличные культуры. Больше всего подорожала пшеница.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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В течение недели были такие цены на основные товары:

Кукуруза – от 7048 грн до 7185 грн за тонну;

Пшеница, 2 класс – от 8558 грн до 8738 грн за тонну;

Пшеница, 3 класс – от 8510 грн до 8698 грн за тонну;

Ячмень – от 7008 грн до 7165 грн за тонну;

Подсолнечник – от 18 408 грн до 18 726 за тонну.

Соя – от 14 581 грн до 17 187 грн за тонну.

Экспорт масличных культур

В январе-сентябре 2021 года Украина экспортировала масличных культур на общую сумму 1,409 млрд долларов – на 36% больше, чем в прошлом году за такой же период.

Как рассказал старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции ННЦ "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий, лидирующую позицию по объемам экспорта товаров в этой группе занимает рапс – 1,7 млн. тонн на сумму 1,063 млрд долларов.

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"Германия продолжает удерживать лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных масличных. Ее доля в общем экспорте этой продукции составила 21,5% на сумму 308 млн долларов", – отметил Богдан Духницкий.

Значительно меньшие закупили украинские масличные культуры Бельгия (11,2%), Пакистан (10,9%), Нидерланды (9,4%), Франция (6). %), Беларусь (6%) и Турция (5,4%). Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.