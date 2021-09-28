Зростання цін можна не помітити: як зекономити, купуючи продукти в супермаркеті

Як зекономити на продуктах та отримати підписку на сучасний сервіс для перегляду фільмів та серіалів / Фото: Колаж: Сьогодні

Подорожчання продуктів в Україні громадяни помічають щороку і традиційно воно пояснюється трьома факторами – злетом цін на світових ринках, зростанням зарплат та імпортованою інфляцією.

Реклама

В річному вимірі подорожчання продуктів харчування склало понад 12%, розповіли у програмі "Ранок чемпіонів" на телеканалі Україна 24.

Єдиними товарами, які за рік не виросли у ціні є овочі та фрукти, а найбільше здорожчала соняшникова олія.

Реклама

Кореспондентка Влада Цимбаленко провела эксперимент: купила продуктів харчування на тиждень і з’ясувала – у скільки це обійдеться простому українцю.

За пляшечку сонячної олії просять щонайменше 60 грн, але їй вдалося знайти акційну – за 52 грн, за пакунок цукру – 27 грн у найдемократичнішому столичному супермаркеті.

Як отримати підписку на OLL.TV купивши продукти?

Покупці жаліються на високі ціни, але відзначають, що у ЕКО маркеті завжди повно акцій та вигідних пропозицій.

Є тут і приємні бонуси за покупки – наприклад промокод на безкоштовну місячну підписку OLL.TV. Покупець отримує код, який дає доступ до повного пакету користування підпискою

З 15 вересня до 15 жовтня кожен із відвідувачів супермаркетів ЕКО маркет або Симпатик має можливість отримати доступ до перегляду преміальних каналів, кращих фільмів, серіалів та футбольних трансляцій на сервісі OLL TV.

Завдяки широкій географії цієї мережі магазинів, спробувати користуватись сучасним сервісом OLL TV зможуть мільйони жителів України та впеснитися – як легко їм користуватися.

Для того, щоб взяти участь у акції потрібно:

зробити покупку в супермаркеті ЕКО маркет або Симпатик на суму від 300 грн одним чеком; знайти у чеку промокод OLL.TV; ввести цей промокод на сторінці сайту https://eko.oll.tv/ завантажити додаток сервісу на свій смартфон або смарт телевізор чи просто зайти на сайт OLL.TV готово – можна цілий місяць насолоджуватись переглядом.

Подорожчання продуктів також можна не помітити, якщо вчасно звертати увагу на акційні пропозиції.

Читайте також:

Значення гречки перебільшено: чи можуть ціни на крупу поповзти вверх

Українці стали менше їсти: від яких продуктів відмовлялися найбільше