Росіяни вигадали спосіб обійти заборони: як і куди вони виводять свої гроші

Росіяни обходять заборону виводити кошти за кордон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після повномасштабного вторгнення в Україну Росія та її громадяни зазнали багатьох економічних обмежень. Центральний банк РФ заборонив росіянам та їхнім компаніям виводити гроші, накопичені на їхніх рахунках, за кордон.

Однак вони знайшли лазівки та успішно виводять свої статки у західні "недружні країни". Як вони це роблять, пояснив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Як росіяни виводять гроші попри заборону

Отже, росіяни виводять свої збереження за допомогою криптовалюти. Попит на неї серед громадян РФ стрімко зростає.

Засновник фонду ENCRY, холдингу, що спеціалізується на створенні блокчейн-сервісів, розробці рішень для кібербезпеки тощо, стверджує, що кількість транзакцій в криптовалютах значно зросла. Зростання відбулося приблизно у 3-5 разів.

Особливість цих транзакцій у тому, що вони здійснюються не лише звичайними біткойнами, а й стейблкойнами, зокрема Tether. Ця криптовалюта прив'язана до долара США.

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Водночас один із основних постачальників фінансових даних на криптовалютному ринку для інвесторів та підприємств Kaiko повідомляє, що обсяг обороту USDT за рублі збільшився до десятимісячного максимуму. Це відбулося наприкінці лютого.

Крім того,

продаж USDT 5 березня склав 2,6 млрд рублів;

6 березня – 1,4 млрд рублів;

1,4 млрд рублів; а обсяг біткойн-транзакцій досяг 2 млрд рублів.

Якщо порівняти з початком лютого, то середньоденний оборот складав лише близько 300 млн рублів.

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Збільшується також і приплив клієнтів у фізичні офіси з продажу криптовалют.

"Росіяни приїжджають туди з валізами, набитими доларами, і на місці консультуються, як із криптовалюти вийти в реальні гроші за кордон", – пише Гетманцев.

Чи вдасться розв'язати проблему

За оцінками економістів, Центробанку не вдасться обмежити такі незаконні транзакції. Однак на допомогу в цьому випадку приходять криптобіржі. Інколи вони за власними ініціативами обмежують транзакції росіян.

Скільки коштує валюта агресора на біржі

22 березня російська валюта на біржі, порівняно з попереднім тижнем, відносно укріпилася, в обмінниках курс рубля теж впав, проте придбати валюту не можна ніде – пункти пусті. Вартість долара коливається від 80 до 104, щоправда, "зелених" в обмінних пунктах теж немає, та й багато обмінників взагалі не відкрилися.

Раніше "Сьогодні" писали, що буде з рублем. Як повідомив економіст Олексій Кущ, санкції тільки починають активізовуватись, тому остаточні цифри співвідношення рубля до долара ще не можна передбачити. Однак вже зараз зрозуміло, що рубль точно буде слабшати. І пік ослаблення може припасти на осінь.

Також ми писали, як санкції щодо РФ за агресію проти України вплинуть на тимчасово окупований півострів Крим, а також розповідали, чи зможе РФ повторити іранський сценарій.