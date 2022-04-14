Росіяни готуються до небаченого дна: що чекає на економіку РФ найближчими місяцями

Росію чекає велике економічне падіння у 2022 році / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попри те, що росіяни намагаються обійти санкції, обмеження Заходу таки діють. Тепер російська економіка перебуває на межі найбільшої прірви за останні 28 років.

Про невтішні прогнози для Росії повідомив голова комітету ВР з фінансів та податків Данило Гетманцев.

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Росіянам треба запасатися продуктами

"Найближчими місяцями росіянам слід затягнути паски і закупити запас продуктів на майбутнє. Колишній міністр фінансів РФ, а нині голова Рахункової палати Олексій Кудін прогнозує, що в 2022 році російська економіка скоротиться більше ніж на 10%", – написав Гетманцев.

Росія зіштовхнулася з відтоком капіталу, також вона зараз змушена боротися з неплатоспроможністю після жорстких санкцій. Зараз готуються нові прогнози щодо економіки агресора, однак попередні вже передрікають їй погане майбутнє.

"Якщо цього року ВВП РФ скоротиться на 10%, це буде найбільше падіння з 1994 року, за даними Всесвітнього банку та Міжнародного валютного фонду", – зауважив Гетманцев.

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На скільки в Росії здорожчали продукти

Індекс споживчих цін у Росії за перші три місяці 2022 року зріс на 9,99%. З початку року з продовольчих товарів найбільше зросли ціни на: