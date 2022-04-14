Россияне готовятся к невиданному дну: что ждет экономику РФ в ближайшие месяцы

Россию ожидает большое экономическое падение в 2022 году / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Несмотря на то, что россияне пытаются обойти санкции, ограничения Запада все же действуют. Теперь российская экономика находится на грани самой большой пропасти за последние 28 лет.
О неутешительных прогнозах для России сообщил глава комитета ВР по финансам и налогам Данило Гетманцев.
Россиянам нужно запасаться продуктами
"В ближайшие месяцы россиянам следует затянуть пояса и закупить запас продуктов на будущее. Бывший министр финансов РФ, а ныне глава Счетной палаты Алексей Кудин прогнозирует, что в 2022 году российская экономика сократится более чем на 10%", – написал Гетманцев.
Россия столкнулась с оттоком капитала, также сейчас она вынуждена бороться с неплатежеспособностью после жестких санкций. Сейчас готовятся новые прогнозы по экономике агрессора, однако предыдущие уже предрекают ей плохое будущее.
"Если в этом году ВВП РФ сократится на 10%, это будет самое большое падение с 1994 года, по данным Всемирного банка и Международного валютного фонда", – заметил Гетманцев.
На сколько в России подорожали продукты
Индекс потребительских цен в России за первые три месяца 2022 года вырос на 9,99%. С начала года с продовольственных товаров больше всего выросли цены на:
- сахар – на 53%;
- соль – 18%;
- маргарин – 14%;
- капусту – 85%;
- лук – 63%;
- морковь – 53%.
Цены в России растут и на непродовольственные товары. В частности, на прокладки цены выросли на 24%, подгузники и стиральный порошок – на 20%, мыло – 17%. Лекарства в среднем подорожали на 15-20%.
В то же время есть данные, что годовая инфляция в России по состоянию на 1 апреля ускорилось примерно до 16,6%.
В супермаркетах РФ начали защищать продукты от покупателей
Раньше мы писали, что обычные россияне почувствовали на себе нехватку некоторых продуктов и товаров, а также рост цен. После этого в российских супермаркетах участились случаи воровства.
Теперь некоторые продукты продают в специальной защите. В частности, на пачки сыра или консервы цепляют специальные магниты, а например, масло помещают в прозрачные коробки.
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