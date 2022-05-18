Росіянам не вистачає жерсті: який "сюрприз" із консервами чекає на них у супермаркетах

В Росії подорожчали консерви / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За війну проти України Росія отримала багато обмежень і економічних санкцій. Для виробництва товарів не вистачає елементів і сировини. Від цього зростають ціни і виникає дефіцит.

Як повідомляють російські ЗМІ, тепер в країні помітили нестачу жерсті для виробництва консервних банок. Ціни на найдешевші консерви уже підскочили на 28%.

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Як санкції вплинули на виробництво консерв

Зазвичай заводи в РФ купували банки та жерсть для них у Європі, Японії і Китаї. Але тепер через санкції поставки є тільки з Китаю.

Також проблеми виникли через порушення логістичних шляхів. Росіяни намагаються знайти нових постачальників, однак зробити це їм дуже складно.

Ціни різко зросли

Тепер у супермаркетах РФ банка шпротів в середньому коштує 120 рублів (приблизно 55 грн), а кільки – 70 рублів (32 грн).

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Сама тара подорожчала на 60-70%. Причина ще й у скачках рубля відносно долара навесні цього року.

Крім подорожчання консервних банок, на збільшення собівартості рибної продукції великий вплив мало зростання цін на продукти, необхідні для виробництва, – олії, спецій, овочів, цукру.

Загалом таку жерсть використовують не тільки для консерв, а і кришок для упаковки продуктів, аерозольної упаковки, балонів, металевої сувенірної упаковки. Щоб отримати необхідну кількість сировини, російські компанії хочуть постачати її з Білорусі.

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Як Росія знищує окупований Крим

Раніше ми розповідали, що туристичний сезон в окупованому Росією Криму може провалитися через війну в Україні. Також на півострові може закритися близько третини готелів. Насамперед на закриття чекають гостьові будинки та невеликі готелі.

Дехто каже, що з півострова зникнуть готелі на 50–60 номерів, які становлять 20–30% всього номерного фонду Криму. Влітку 2022 очікується завантаження близько 30-40%, тоді як хорошим показником для Криму вважається 70-80%, а динаміка бронювань залишається низькою.

"Сьогодні" також розповідали, що жителі півострова скаржаться, що продукти, а особливо овочі з так званого борщового набору, стрімко дорожчають, а також, як в Криму примусово забирають житло у людей.