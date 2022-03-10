Росіян охопила валютна паніка – у країні закінчуються долари

Як виглядають черги до банкоматів у РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Росії стрімко зменшується кількість іноземної валюти в обороті. Громадяни стоять у кілометрових чергах для того, щоб встигнути зняти хоч якусь кількість доларів з рахунку.

Про це повідомляє видання GMSinfo.

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Справа в тому, що нещодавно Центробанк РФ обмежив зняття валюти з рахунків. Росіяни можуть отримати на руки не більше 10 тис. доларів, а все інше – карбованцями за курсом.

Через такий наплив бажаючих банкомати пустіють за лічені хвилини. Також проблем додає заборона на постачання доларів та євро до Росії.

За даними Центробанку, близько 90% валютних рахунків громадян становлять менше 10 тис. доларів, тому їхні власники мають шанс забрати всі свої гроші в американській валюті.

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Але зараз цей процес перетворився на справжній квест, і в країні починається валютна паніка.

Фото: GMSinfo

Курс долара в обмінниках

Найкращим курсом у російських обмінниках можна вважати долар по 140-160 рублів, але все частіше трапляються пропозиції по 180-200 рублів за долар.

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На чорному ринку також маса пропозицій і вартість долара в них сягає 300 рублів.

"Сьогодні" також писали, скільки коштує рубль на біржі, і розповідали, чи варто купувати валюту на чорному ринку.