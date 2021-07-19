Росія передумала. "Газпром" вирішив збільшити транзит газу через Україну

Російський газовий монополіст викупив всі додаткові потужності української ГТС на серпень на тлі дефіциту газу в Європі

"Газпром" забронював все тверді додаткові транзитні потужності України на серпень. Колаж: "Сьогодні"

Після того, як російський "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності української ГТС, щоб шантажувати Європу на тему запуску газопроводу "Північний потік – 2", компанія забронювала всі тверді додаткові транзитні потужності України на серпень, які були запропоновані.

Про це свідчать результати місячного аукціону на Regional Booking Platform, передає "Інтерфакс".

Із запропонованих 15 млн куб. м на добу були запитані всі 15 млн. Ймовірно, що через це вже 27 липня може відбутися новий аукціон на перериваються потужності.

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Як пояснили в "Газпромі", вони відмовилися від бронювання потужностей у зв'язку з плановим профілактично ремонтом двох транзитних газопроводів "Північний потік" і "Ямал-Європа".

У червні "Газпром" викупив 15 млн куб. м. добу додаткових потужностей, так обсяг прокачування газу "Газпромом" через українську ГТС в минулому місяці склав 124 куб. м. добу – повністю заброньований обсяг.

До речі, на минулому тижні на європейському та українському ринку ціни впали. Так, на короткостроковому і довгостроковому ринку ціна природного газу 18 липня склала 13 900 гривень.

Раніше гендиректор "Оператора ГТС" заявляв, що в разі добудови російського трубопроводу "Північний потік – 2" Україна в цілому втратить 5-6 млрд доларів. Втім, він запевнив, що ці збитки не стане смертельним для країни.

Нагадаємо, також Росія відмовилася бронювати потужності ГТС України на 2022 рік.