Россия передумала. "Газпром" решил увеличить транзит газа через Украину

Российский газовый монополист выкупил все дополнительные мощности украинской ГТС на август на фоне дефицита газа в Европе

"Газпром" забронировал все твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август. Коллаж: "Сегодня"

После того как российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС, чтобы шантажировать Европу вопросом запуска газопровода "Северный поток – 2", компания забронировала все твердые дополнительные транзитные мощности Украины на август, которые были предложены.

Об этом свидетельствуют результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform, передает "Интерфакс".

Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн. Вероятно, из-за этого уже 27 июля может состояться новый аукцион на прерываемые мощности.

Читайте также: Что-то задумали? Россия отказалась бронировать мощности ГТС через Украину в 2022 году

Как объяснили в "Газпроме", они отказались от бронирования мощностей в связи с плановым профилактически ремонтом двух транзитных газопроводов: "Северный поток" и Ямал – Европа.

Реклама

В июне "Газпром" выкупил дополнительные мощности на 15 млн куб. м в сутки, объем прокачки газа "Газпромом" через украинскую ГТС в прошлом месяце составил 124 куб. м. сутки – это полностью забронированный объем.

К слову, на прошедшей неделе на европейском и украинском газовом рынке цены упали. На краткосрочном и долгосрочном рынке цена природного газа 18 июля составила 13 900 гривен.

Ранее гендиректор "Оператора ГТС" заявлял, что в случае достройки российского трубопровода "Северный поток – 2" Украина в целом потеряет 5-6 млрд долларов. Впрочем, он заверил, что этот ущерб не станет смертельным для страны.

Напомним, Россия отказалась бронировать мощности ГТС Украины на 2022 год.