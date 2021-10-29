Ризик підсісти на кредитну голку: коли брати позики, щоб не зіпсувати собі життя

Коли брати позики, щоб не погіршити свій рівень життя / Фото: Колаж: Сьогодні

Кредит інколи може допомогти у найрізноманітніших ситуаціях, а може – затягнути у багаторічну боргову яму.

Впливає на успішність займу і час, коли ви берете його, а коли можна зробити це найкраще, "Сьогодні" у ексклюзивному коментарі розповів засновник компанії Performance Management Сергій Сароян.

Реклама

За словами експерта, визначеного вдалого проміжку часу для того, щоб брати кредит не існує і все залежить від фактичних потреб.

"Звичайно, в ідеалі зв'язуватися з борговими інструментами варто лише коли в країні є стабільна економічна ситуація, але в наших умовах тоді доведеться сидіти без кредиту. Беручи кредит людина по суті займає у свого майбутнього, а отже треба уявити своє становище до кінця кредитного терміну", – каже Сергій Сароян.

Це корисно через декілька чинників:

По-перше, так ви будете впевнені в тому, що предмет, який ви заволіли взяти у кредит вам справді потрібен і буде використовуватись після того, як спливе термін виплат.

"Та й варто розуміти, що незадоволення виплатою кредиту, взятого на подорож чи відпочинок біля моря, може врешті-решт значно перевищити всі позитивні емоції від відпустки", – наголосив засновник Performance Management.

По-друге, ви краще почнете розуміти свої фінансові можливості, зокрема – чи є ризик втрати доходу. Тоді краще відкласти покупку або задуматись, чи справді вона є такою терміновою.

Реклама

"Найчастіше, якщо не йдеться про великі операції, на зразок придбання нерухомості або автомобіля, людина цілком може обійтися без позикових коштів просто накопичивши гроші за рахунок відстрочення моменту покупки", – наголошує Сароян.

Експерт зазначає, що кредит не має суттєво негативно впливати на якість життя, адже це створює ризик підсісти на кредитну голку: почати користуватися кредитними картками та брати нові позики, щоб хоч якось зберегти звичний спосіб життя.

"Є ще кілька моментів, які необхідно мати на увазі. Варто брати кредит лише у валюті свого прибутку. Усі ми пам'ятаємо історію з валютною іпотекою. Вважається, що розмір щомісячного платежу не повинен перевищувати 30-35% від зарплати."

Обрати правильний банк

Для того, щоб уникнути зайвих проблем потрібно обрати правильну фінансову установу і не зупинятись на першому ліпшому банку.

"Слід вивчити всі пропозиції та знайти не тільки найбільш вигідний варіант за процентною ставкою, але й максимально зручне обслуговування боргу: зручний інтернет-банк, вигідні умови по карті, кешбек."

Раніше "Сьогодні" разом з експертами вже розповідали, як розпізнати проблемний та нестабільний банк.

Реклама

А також розбирались, на що краще не брати кредит, щоб не опинитись у борговій ямі.