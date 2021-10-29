Риск подсесть на кредитную иглу: когда брать займы, чтобы не испортить себе жизнь

Когда брать займы чтобы не ухудшить свой уровень жизни / Фото: Коллаж: Сегодня

Кредит иногда может помочь в самых разных ситуациях, а может – затянуть в многолетнюю долговую яму.

Влияет на успешность займа и время, когда вы берете его, а когда можно сделать лучше всего, "Сегодня" в эксклюзивном комментарии рассказал основатель компании Performance Management Сергей Сароян.

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По словам эксперта, определенного удачного промежутка времени для того, чтобы брать кредит не существует и все зависит от фактических потребностей.

"Конечно, в идеале связываться с долговыми инструментами стоит лишь когда в стране стабильная экономическая ситуация, но в наших условиях тогда придется сидеть без кредита. Беря кредит человек по сути занимает у собственного будущего, а значит надо представить себе свое положение к концу кредитного срока," – говорит Сергей Сароян.

Это полезно из-за нескольких факторов:

Во-первых, так вы будете уверены в том, что предмет, который вы предпочли взять в кредит вам действительно нужен и будет использоваться после того, как истечет срок выплат.

"Да и стоит понимать, что неудовольствие от выплаты кредита, взятого на путешествие или отдых у моря, может в конце концов значительно превысить все позитивные эмоции от отпуска", – отметил основатель Performance Management.

Во-вторых, вы лучше начнете понимать свои финансовые возможности, в том числе – есть ли риск потери дохода. Тогда лучше отложить покупку или задуматься, действительно ли она так срочна.

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"Зачастую, если речь не идет о крупных сделках, вроде приобретения недвижимости или автомобиля, человек вполне может обойтись без заемных средств просто накопив деньги за счет отсрочки момента покупки,"- отмечает Сароян.

Эксперт отмечает, что кредит не должен оказывать существенного негативного влияния на качество жизни, так как это создает риск подсесть на кредитную иглу: начать пользоваться кредитными картами и брать новые ссуды, чтобы хоть как-то сохранить привычный образ жизни.

"Есть еще несколько моментов, которые необходимо иметь ввиду. Стоит брать кредит только в валюте своего дохода. Все мы помним историю с валютной ипотекой. Считается, что размер ежемесячного платежа не должен превышать 30-35% от зарплаты."

Выбрать правильный банк

Чтобы избежать лишних проблем нужно выбрать правильное финансовое учреждение и не останавливаться на первом попавшемся банке.

"Следует изучить все предложения и найти не только наиболее выгодный вариант по процентной ставке, но и максимально удобное обслуживание долга: удобный интернет-банкинг, выгодные условия по карте, кэшбек."

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами уже рассказывали, как распознать проблемный и нестабильный банк.

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А также разбирались, на что лучше не брать кредит, чтобы не оказаться в долговой яме.