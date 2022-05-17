Ризик зіпсувати репутацію назавжди: як користуватися кредитками під час війни

Кредитні картки можуть бути вигідними / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Кредитки можуть стати хорошим помічником або втягнути вас у боргову яму. Особливо обережно поводитися з ними під час нестабільної фінансової ситуації.

"Сьогодні" довідалися в експерта, як максимально вигідно використовувати кредитні картки під час війни в Україні.

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За словами аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна, використання кредиток має свої переваги з погляду цінової та нецінової пропозиції навіть під час воєнного стану.

"Так, кредитні організації дають гроші у борг під 0%, або близько до того. Також дають грошовий борг із тривалим терміном повернення коштів, або дають кредитні канікули. Це вигідно банку, але не людині, тому що платити за боргами однак доведеться", – каже експерт.

Болтян рекомендує звертати увагу на перспективу особистої економічної ситуації, оскільки зіпсувати кредитну історію під час війни означає отримати погану перспективу особистого відновлення після цього періоду.

Якщо є можливість обійтися без кредиту, через продаж або заставу майна, то це найкращий варіант.

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"Є ті, хто думає, що під час війни вигідно брати кредити, тому що їх можуть прощати в повоєнний час. Але такий сценарій є малоймовірним. Причина в тому, що подібна ситуація сталася із мешканцями півострова Крим", – попереджає аналітик.

Кредити у ломбарді

Раніше Олександр Болтян розповів про переваги та недоліки кредитування у ломбардах.

Безумовним плюсом такого кредиту є швидкість видачі позики, а ось відсотки та терміни повернення максимально невигідні порівняно з банківським кредитом.

Також врахуйте, що якщо у банку ви просите гроші під документальне забезпечення, то в ломбард несете, крім паспорта, ще й заставне майно, яке там оцінять і на підставі оцінки цього майна вам дадуть якусь грошову позику.

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Усі ломбарди сильно занижують вартість таких речей, оскільки користуються безвихідним становищем клієнтів.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з депозитами під час війни, та розповідали, за що банки блокують гроші на рахунках українців.