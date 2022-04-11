РФ чекає ще один шок — життя росіян цьогоріч кардинально зміниться

Росіяни масово втрачають роботи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Безробіття в Росії 2022 року досягне мінімум 9%. Це буде найвищим показником за останні 30 років.

Про це інформує голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Так, дані російського "Центру стратегічних розробок" свідчать, що цьогоріч під серйозну загрозу потрапили щонайменше 2 мільйони робочих місць. А за даними Міністерства праці Росії, тільки за останній тиждень березня 100 000 працівників були відправлені в неоплачувані відпустки, 14 000 зробили це "з власної волі".

Міністерство також зазначає, що інформація з підприємств свідчить про те, що 50 тисяч росіян втратять роботу у першій половині квітня.

Економіка повернеться до своїх витоків, про повернення до яких виношували мрію росіяни, часи початку реформ, коли один за одним закривалися заводи і звільнялися робітники. Що цікаво, ці дані стосуються лише громадян Росії, громадяни "колишніх радянських республік", які приїхали на заробітки, втратили або втратить роботу насамперед, — зауважує Гетманцев.

Однією з основних причин є те, що понад 400 іноземних компаній уже вивели свої активи з країни-агресора. Найболючішим був вихід саме у великих підприємствах, на яких працювало чимало людей. Попри те, що уряд Москви націоналізує залишене компаніями майно, їм знадобляться компоненти та запчастини для виробництва, а запаси, як відомо, швидко тануть.

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Класичних звільнень не буде?

Експерти Bloomberg пророкують, що замість класичних звільнень багато підприємств скорочуватимуть зарплати та переводитимуть працівників на неповний робочий день або відправлятимуть у неоплачувану відпустку. Наразі у зоні ризику перебуває близько 2 млн робочих місць. Поліпшення ситуації очікується лише у 2023 році.

Зауважимо, ще наприкінці лютого безробіття в країні було близьким до мінімальних значень і склало трохи більше 3 млн.

Натомість кількість нових вакансій у березні скоротилася на 20% до лютого. Найбільше падіння припало на Москву та Санкт-Петербург.

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